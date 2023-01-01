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Германия увеличивает финпомощь украинцам: сколько будут платить беженцам в 2023 году

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Воскресенье 01 января 2023 15:12
Германия увеличивает финпомощь украинцам: сколько будут платить беженцам в 2023 году Фото: Джобцентр в Германии (Getty Images)
Автор: Катерина Гончарова

Более миллиона украинцев после 24 февраля временно переехали в Германию. Эта страна установила едва ли не самые высокие серии всех стран ЕС выплаты для наших граждан, которые спасаются от войны. Кроме того, в ближайшее время размер выплат планируется увеличить.

TRAVEL РБК-Украина объясняет, что нужно знать украинцам о финансовой помощи в Германии в 2023 году.

Как и когда увеличат выплаты украинцам в Германии

С 1 июня 2022 года украинцы в Германии получают базовую выплату в размере 449 евро. Недавно немецкое правительство официально объявило о повышении финансовой помощи для тех, кто получил статус временной защиты и не имеет работы.

Выплаты начисляется центром занятости Германии – Джобцентром. Федеральное министерство труда внедряет проект, согласно которому выплаты взрослым одиноким украинцам в Германии увеличат на 53 евро.

Ожидается увеличение выплат и для других категорий граждан:

  • Взрослые: 401 евро вместо 404;
  • Дети 14-17 лет: 420 евро вместо 376;
  • Дети 6-13 лет: 348 евро вместо 311;
  • Дети менее 5 лет% 318 евро вместо 285.

Повышенные выплаты станут доступны с 1 января 2023 года. Для получения повышенных выплат нет необходимости подавать новую заявку. Те, кому уже раньше назначили такую помощь, начнут автоматически получать больше средств с января. Выплаты будут начисляться в зависимости от конкретной ситуации в семье.

Отметим, из-за войны в Украине наши граждане в этой стране получают те же льготы, что и граждане Германии. Они имеют доступ к базовой бесплатной медицине, могут искать работу и отдавать детей в местные учебные заведения.

Ранее стало известно, какие страны ЕС предоставляют украинцам бесплатные медицинские услуги.

Также сообщалось, как украинцам зарегистрировать ребенка, если он родился за границей.

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