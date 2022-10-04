От 2200 гривен. Какие международные организации продолжают выплаты украинцам

Воспользоваться помощью можно только впервые

Выплаты украинцам, которые из-за войны попали в затруднительное положение, доступны от трех международных организаций.

Какую помощь можно получить и куда обращаться для ее оформления, TRAVEL РБК-Украина рассказывает со ссылкой на данные Министерства по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

Не только "єДопомога": как еще получить деньги от международных организаций

Прием заявок на получение помощи от международных организаций через платформу Минсоцполитики "єДопомога" временно прекратили с 27 сентября. Отмечалось, что уже подано более 10 млн заявок граждан.

Как только международные организации снова подтвердят готовность к финансовой поддержке украинцев, прием заявок возобновят.

Между тем совместно с правительством Украины все еще реализуются три программы поддержки от международных организаций.

"Граждане Украины, которые из-за войны попали в затруднительное положение, могут получить на каждого члена семьи от 2220 до 2500 грн разовых или ежемесячных выплат сроком до 3 месяцев", - отмечают в Минреинтеграции.



Выплаты можно получить как на банковский счет, так и наличными в государственных банках или на Укрпочте.

Основное требование к назначению помощи – не получать выплаты от других международных организаций раньше.

Фото: Выплаты от международных организаций продолжаются (gettyimages.com)

Эстонский совет по делам беженцев принимает заявки через колл-центр

Получить деньги от Эстонского совета по делам беженцев могут до 5 человек в семье. Сумма - 2200 гривен на человека раз в месяц в течение трех месяцев. Первую выплату ждать 5 дней с даты подтверждения заявки.

Кому могут назначить выплаты:

граждане, члены семей которых были ранены или травмированы в результате боевых действий;

люди, которые в результате боевых действий полностью потеряли жилье или оно получило повреждения и требует ремонта;

одинокие матери/родители с несовершеннолетними детьми;

семьи, где есть люди с инвалидностью, онкоболезнями или другими сложными заболеваниями;

люди, потерявшие работу и оставшиеся без заработка;

внутренне перемещенные лица, которые не могут вернуться домой;

малообеспеченные семьи трудоспособного возраста.

Чтобы подать заявку, нужно позвонить в колл-центр организации: (067)105-28-03 – ежедневно 9:00-19:00.

На сайте отмечается, что организация получает до 300 000 звонков в день, поэтому телефонные линии перегружены – Эстонский совет по делам беженцев просит отнестись к этому с пониманием.

Для проживающих на временно оккупированных территориях есть возможность оставить заявку на сайте.

Фото: Помощь переселенцам в Запорожье (gettyimages.com)

Помощь от Красного Креста – в офисах миссии

Миссия Международного Комитета Красного Креста может выплатить 2500 гривен раз в месяц в течение 3 месяцев. Первую выплату нужно ждать 1-1,5 месяца. На помощь могут претендовать:

внутренне перемещенные лица;

жители временно оккупированных и деоккупированных территорий;

люди в зоне активных боевых действий в Украине.

В первую очередь помощь будут назначаться малообеспеченным семьям и людям с инвалидностью.

Заявку можно подать в офисах миссии – в Полтаве, Одессе, Днепре и Киеве. Получить деньги наличными можно в Приватбанке, Сбербанке или Укрпочте.

Фото: Переселенцы во Львове (УНИАН)

Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев

Единоразовую выплату 6600 гривен на каждого члена семьи (по 2200 гривен за три месяца) можно получить через офисы организации в таких областях: Львовской, Черкасской, Кировоградской, Полтавской, Днепропетровской, Запорожской, Житомирской Одесской, Черниговской, Харьковской и Киевской.

Для оформления заявки всем членам семьи нужно прийти в офис лично. Деньги придут переводом на банковскую карту. Ждать выплаты придется 4 недели с даты подачи заявки.

На помощь могут претендовать:

внутренне перемещенные лица;

пострадавшие после военных действий 2022 в Днепропетровской, Полтавской, Одесской, Запорожской, Кировоградской, Черкасской, Харьковской, Сумской областях;

люди, которые вернулись домой после вынужденного перемещения в другие области из-за военных действий;

люди, подпадающие под эти критерии, должны иметь месячный доход менее 5 400 гривен на одного члена семьи.

Напомним, мы писали, что из Украины могут уехать до 5 миллионов украинцев .