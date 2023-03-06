Экстренная посадка. Самолет Turkish Airlines вернулся в Стамбул из-за фрукта на борту

Пассажирский самолет компании Turkish Airlines вернулся в аэропорт вылета из-за запаха экзотического фрукта в грузовом отсеке. Лайнер летел из Стамбула в Барселону.

Решение об экстренной посадке командир судна принял в воздушном пространстве Болгарии, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на trthaber.com.

Сообщается, что в грузовом отсеке сработали датчики запаха. Бортпроводники обратили на это внимание и сообщили командиру воздушного судна. В это время лайнер находился в воздушном пространстве Болгарии.

Капитан самолета решил вернуться в аэропорт Стамбула. После приземления при осмотре груза выявили, что датчики сработали на запах экзотического фрукта дуриан, который при созревании выделяет тяжелый неприятный запах.

После инцидента пассажиры вылетели в Барселону на другом самолете. Какие меры были приняты к пассажиру, которые вез дуриан в багаже, не сообщается.

Фото: Продажа дуриана в Таиланде (unsplash.com/thaimaaopas)

Фрукт дуриан растет в Юго-Восточной Азии. Он ценится за приятный вкус. Но из-за запаха серы при созревании его запрещено приносить в отели и везти в самолетах. В Таиланде за вывоз дуриана наказывают на большые суммы или могут лишить свободы на срок до 3 лет.

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