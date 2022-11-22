С морем и достопримечательностями. Самые дешевые страны Европы для жизни в 2023 году

Невысокая стоимость жизни – одна из причин, по которой многие европейцы выбирают страну проживания. В 2023 году в список самых доступных вошли страны Восточной Европы.

Куда стоит отправиться пожить с небольшим бюджетом, TRAVEL РБК-Украина рассказывает со ссылкой на schengenvisainfo.com.

Румыния – популярное направление для переезда

Румыния известна низкими ценами на проживание в Восточной Европе. Поэтому страна популярна среди иностранцев. Среди плюсов Румынии: приветливые люди, дешевая еда, красивая природа и архитектура.

Примерная стоимость жизни на человека в Румынии - 499 долларов в месяц без учета арендной платы. Снять квартиру в Бухаресте обойдется 200-300 долларов в месяц, в других городах – 75-200 долларов. Оплата коммунальных услуг – 115 долларов, проезд в транспорте – 18 долларов. Минимальной зарплаты может не хватить на жизнь – 472 доллара.

Самыми дешевыми для жизни городами Румынии считаются Тимишоара – крупный промышленный центр, Клуж-Напока – "молодежная столица Европы" с красивыми достопримечательностями, Констанца (старейший город с морским портом) и Сибиу – город в окружении гор.

Фото: Город Сибиу в Трансильвании, Румыния (pixabay.com)

Болгария – жилье на любой бюджет

Болгария подходит на любой вкус и кошелек. Тут можно найти бюджетную сельскую недвижимость или дорогую городскую квартиру.

Примерная стоимость жизни на человека в Болгарии - около 506 долларов в месяц без учета арендной платы. Аренда квартиры в столице Софии обойдется в среднем в 350-500 долларов в месяц, в других городах – 175-200 долларов. На коммунальные услуги в Болгарии в среднем придется потратить 110 долларов в месяц, месячный проездной стоит в среднем 27 долларов, минимальная зарплата – 372 доллара.

Фото: Курортный город Варна (pixabay.com)

Самыми дешевыми для жизни городами Болгарии являются Велико Тырново, Пловдив, черноморские Варна и Бургас.

Албания – дешевые морские курорты

Природа в Албании – захватывает дух. Низкие цены на жизнь делают страну привлекательной для многих иностранцев. Примерная стоимость жизни для человека в Албании составляет примерно 420 долларов в месяц без учета арендной платы.

В столице Тиране месяц аренды жилья обойдется в среднем 400 долларов, а в других городах – 150-250 долларов. Коммунальные услуги - 80 долларов, а месячный проездной – в 11 долларов. Минимальная зарплата в Албании – 281 доллар. Дешевле всего в Албании жить столице Тиране и популярных морских курортах Дурресе, Саранде и Влере.

Фото: Город Дуррес в Албании (pixabay.com)

Чехия – страна замков

Чехия имеет богатую и долгую историю, страна известна своими замками. Крепостей там больше, чем в любой другой стране Европы. Еще Чехию ценят за безопасность и доступность.

Примерная стоимость жизни на человека в Чешской Республике - 627 долларов. Арендовать жилье в столице Праге можно за 350-800 долларов в месяц, в других городах – за 250 долларов. Коммунальные услуги не очень дешевые - в среднем в 270 долларов, а месячный проездной – в 23 доллара. Минимальная зарплата в Чехии – 672 доллара.

Фото: Исторический центр города Брно, Чехия (pixabay.com)

Самые дешевые города Чехии - Брно, Пльзень, Острава и Оломоуц.

Польша – страна "старых городов"

Польша считается одним из самых красивых и уникальных мест в Европе. В этой стране много всего исторических мест и "старых городов" – древней застройки.

Примерные расходы на проживание на одного человека в месяц составляют 525 долларов без учета арендной платы. Аренда жилья в столице Варшаве обойдется в среднем в 400-700 долларов в месяц, в других городах – 200 долларов. На коммунальные услуги в Болгарии в среднем уходит 70-100 долларов в месяц, месячный проездной стоит около 24 долларов, а минимальная зарплата – 655 долларов.

Фото: Город Катовице в Польше (pixabay.com)

Самыми дешевыми для жизни городами Польши являются Катовице, Белосток и Жешув.

Словения – страна красивых пейзажей

Словения известна красивой природой, чистотой и безопасностью. Страна также имеет удобное расположение в Европе, откуда легко добираться в Австрию, Хорватию и Италию. Примерная стоимость жизни на человека в Словении - 679 долларов. Снять жилье в столице Любляне можно за 500 долларов в месяц, в других городах – за 250-300 долларов. Коммунальные услуги – всего 40 долларов, а месячный проездной – 31 доллар. Минимальная зарплата в Словении – 1100 долларов.

Фото: Архитектура Любляны, Словения (pixabay.com)

Самыми дешевыми для жизни городами Словении являются Мурска-Собота, Кршко, Веленье и Марибор.

Напомним, мы писали, что украинцы массово скупают дешевое жилье в Испании.