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Миллиарды евро. Какие страны тратят рекордные суммы на украинских беженцев

Новина українською →
Вторник 18 октября 2022 08:00
Миллиарды евро. Какие страны тратят рекордные суммы на украинских беженцев Фото: Граница Польши (twitter.com/straz_graniczna)
Автор: Ольга Маджумдар

С началом войны страны ЕС не только пустили украинцев на свою территорию, но предоставили беженцам жилье, питание, одежду и деньги.

Впрочем, две страны взяли на себя более половины всех расходов в Европе, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на Notes from Poland.

В международном миграционном прогнозе Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) оценили, какие расходы будут иметь до конца 2022 года страны ЕС, приютившие украинцев из-за войны.

В отчете отмечается, что широкомасштабная агрессия России против Украины повлекла за собой масштабный кризис беженцев, которого в Европе не было со времен Второй мировой войны. Менее чем за три недели весной количество беженцев достигло 3 миллионов, и в настоящее время в ЕС и других странах ОЭСР зафиксировано почти 5 миллионов.

Миллиарды евро. Какие страны тратят рекордные суммы на украинских беженцевФото: Украинские беженцы в Польше в начале марта (РБК-Украина)

Около двух третей бежавших из Украины прибыли в Польшу. Хотя некоторые впоследствии переехали в другие страны, а другие вернулись домой, ОЭСР отмечает, что 1,38 миллиона зарегистрировались для временной защиты в Польше.

Польша названа одной из стран, где люди открывают свои дома в беспрецедентном проявлении солидарности, а правительство также оказывает финансовую поддержку частным хозяевам.

Страна в этом году испытывает наибольшие финансовые последствия кризиса беженцев, что может составить 8,36 млрд евро. Большую часть этих денег составляют расходы на жизнь, включая проживание и выплаты (6,21 млрд евро), а также образование и здравоохранение.

На втором месте по масштабам расходов – Германия. Ее доля расходов на украинских беженцев к концу года составит около 6,8 млрд. евро. Другие страны в топ-5 разместились в следующей последовательности:

  • Чехия – примерно 1,96 млрд евро;
  • Испания – более 1 млрд евро;
  • Румыния – более 1 млрд евро.

Ожидается, что Польша и Германия примут на себя более половины расходов из общих 26,8 млрд евро, с которыми сталкиваются 38 членов ОЭСР.

Миллиарды евро. Какие страны тратят рекордные суммы на украинских беженцевФото: Беженцы на вокзале в Германии (gettyimages.com)

В отчете также упоминается, что Польша является одной из стран ЕС, которая делает первые шаги к постепенной отмене временной защиты, предлагая возможность украинским беженцам получить трехлетнее видение на жительство.

Сейчас в Польше остается около 1 млн украинских беженцев, из них 45% женщины, 46% - дети.

Напомним, мы писали, сколько украинцев прибыли в Чехию на прошлой неделе .

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