Съемки "Эйфории" в разгаре: чем удивит новый сезон и когда премьера (видео)

Популярный сериал "Эйфория" после трехлетнего перерыва наконец готовится к феерическому возвращению на экраны. Съемки 3 сезона стартовали в феврале 2025 года и могут завершиться уже в ноябре. Первые кадры со съемочной площадки уже просочились в сеть и вызвали восторг.
Чего ожидать от нового сезона "Эйфории" и когда премьера, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).
Большинство актеров из основного актерского состава вернулись на съемочную площадку. Среди них:
Большинство актеров уже привлечено к съемочному процессу. Так, одной из первых к работе приступила Зендея. Впоследствии к ней присоединилась Алекса Деми и Колман Доминго. Судя по кадрам, которые распространяются по сети, путешествие Ру продолжится в компании Мэдди и наставника Али. По слухам, она будет работать в клубе.
Из-за вовлеченности в других проектах остальные знаменитые актеры присоединятся к съемкам позже. Ожидается, что в апреле работу над проектом также начнут Джейкоб Элорди и Сидни Суини.
В сериале появятся и новые лица. К звездному составу примкнули певицы Шер и Розалия, а также актеры Тоби Уоллес, Присцилла Дельгадо и другие.
Из-за длительного перерыва между новым и предыдущим сезонами автор проекта Сэм Левинсон решил сделать сюжетный скачок во времени, поэтому события будут разворачиваться через 5 лет после окончания героями школы. Это означает, что зрители вряд ли получат мгновенные ответы на вопросы, которые остались в конце второго сезона.
Детали новой истории, конечно, никто не раскрывает. Визажистка шоу Донни Дэви, поделилась, что 3 сезон будет отличаться более изысканным и сдержанным макияжем. Неоновых цветов и блесток в стиле первого сезона будет значительно меньше.
"Думаю, вы будете очень довольны этим сезоном и тем, как мы раскрыли историю каждого из персонажей", - прокомментировала глава драматической программы HBO Франческа Орси.
Она также заявила, что, скорее всего, 3 сезон будет завершающим.
Параллельно со съемками серий проводится монтаж. Таким образом авторы пытаются ускорить возможность увидеть первые материалы раньше ожидаемого. Поговаривают, трейлер нового сезона может выйти уже в этом году: летом - короткий тизер, а осенью - полноценное промо. Сама премьера запланирована на начало 2026 года, однако точная дата еще не известна.
Напомним, в конце июля 2023 года от передозировки наркотиков умер звезда "Эйфории" Ангус Клауд. Ему было 25 лет.
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При написании материала были использованы следующие источники: Deadline, HBO, Maxblizz, аккаунты Euphoria News, EUPHORIA Season 3 в X.