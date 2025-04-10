Съемки "Эйфории" в разгаре: чем удивит новый сезон и когда премьера (видео)

Кого зрители увидят в 3 сезоне "Эйфории"

Большинство актеров из основного актерского состава вернулись на съемочную площадку. Среди них:

Зендея в роли Ру Беннет;

Джейкоб Элорди - Нейт Джейкобс;

Сидни Суини - Кэсси Говард;

Мод Апатоу - Лекси Говард;

Алекса Деми - Мэдди Перез;

Хантер Шафер - Джулс Вон;

Эрик Дейн - Кэл Джейкобс;

Марта Келли - Лори;

Хлоя Черри - Фей;

Колман Доминго - Али.

Большинство актеров уже привлечено к съемочному процессу. Так, одной из первых к работе приступила Зендея. Впоследствии к ней присоединилась Алекса Деми и Колман Доминго. Судя по кадрам, которые распространяются по сети, путешествие Ру продолжится в компании Мэдди и наставника Али. По слухам, она будет работать в клубе.

Из-за вовлеченности в других проектах остальные знаменитые актеры присоединятся к съемкам позже. Ожидается, что в апреле работу над проектом также начнут Джейкоб Элорди и Сидни Суини.

В сериале появятся и новые лица. К звездному составу примкнули певицы Шер и Розалия, а также актеры Тоби Уоллес, Присцилла Дельгадо и другие.

Чем удивит новый сезон "Эйфории"

Из-за длительного перерыва между новым и предыдущим сезонами автор проекта Сэм Левинсон решил сделать сюжетный скачок во времени, поэтому события будут разворачиваться через 5 лет после окончания героями школы. Это означает, что зрители вряд ли получат мгновенные ответы на вопросы, которые остались в конце второго сезона.

Детали новой истории, конечно, никто не раскрывает. Визажистка шоу Донни Дэви, поделилась, что 3 сезон будет отличаться более изысканным и сдержанным макияжем. Неоновых цветов и блесток в стиле первого сезона будет значительно меньше.

"Думаю, вы будете очень довольны этим сезоном и тем, как мы раскрыли историю каждого из персонажей", - прокомментировала глава драматической программы HBO Франческа Орси.

Она также заявила, что, скорее всего, 3 сезон будет завершающим.

Когда премьера нового сезона "Эйфории"

Параллельно со съемками серий проводится монтаж. Таким образом авторы пытаются ускорить возможность увидеть первые материалы раньше ожидаемого. Поговаривают, трейлер нового сезона может выйти уже в этом году: летом - короткий тизер, а осенью - полноценное промо. Сама премьера запланирована на начало 2026 года, однако точная дата еще не известна.

Напомним, в конце июля 2023 года от передозировки наркотиков умер звезда "Эйфории" Ангус Клауд. Ему было 25 лет.