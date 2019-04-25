Мовний закон прийнятий: українці святкують перемогу під Радою (фоторепортаж)

Мовний закон прийнятий Верховною Радою 25 квітня. Його підтримали 278 народних депутатів.

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Свідками цієї історичної події стали мільйони українців, які слідкували за ходом голосування онлайн, а також сотні громадян, які прийшли під стіни парламенту на підтримку мовного закону.

Так, під Радою з самого ранку в четвер зібралися майже 1000 людей. Багато людей прийшли на акцію з плакатами, на яких були написи: "Спершу російська мова, потім - російські танки", "Мова на часі", "Вимагаємо закон про державну мову!", "Мова - це зброя", "Мова - цінність. 100 %" та інші.

Після того, як спікер Верховної Ради Андрій Парубій оголосив з трибуни, що закон прийнятий, площа вибухнула оваціями. Як українці на Грушевського святкували перемогу української мови - дивіться у нашому фоторепортажі.

Як українці під Радою святкували ухвалення мовного закону

Українці під Радою святкували ухвалення мовного закону

Зазначимо, що мовний закон за тривалий час обріс величезною кількістю міфів. Наприклад, деякі російськомовні українці думають, що їм будуть забороняти розмовляти рідною для них мовою в побуті. вважають (завдяки пропаганді Кремль ТБ і недобросовісним політикам), що російськомовних будуть гнобити, думають, що ЗМІ тепер будуть тільки україномовними. Але це все неправда! Про головні міфи і "страшилки" мовного закону читайте в матеріалі Styler.

До речі, поки українці святкували перемогу під Радою, в самому парламенті співали Гімн України.

Гімн України після прийняття мовного закону