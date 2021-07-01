Мовний омбудсмен відреагував на російську мову в збірній України: "питання гідності"

"Мова в спорті - це питання гідності і етикету, поваги до себе, народу, країни", - зазначив Кремень в коментарі для "Новини.LIVE".

На уточнення про його позицію щодо висловлювань Лариси Ніцой, Кремень відповів, що не коментує інших.

"Не коментую інших. Я той, хто змусив почати говорити Шевченка українською", - додав мовний омбудсмен.

Пізніше Кремень написав на своїй сторінці в Facebook, що мова особистого спілкування спортсменів не є сферою дії Закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної".

Але, за його словами, підготовка спортсменів повинна бути комплексною і концентруватися як на досягненні спортивного результату, громадянської позиції, так і на принципах спортивної дипломатії.

Мовний омбудсмен підкреслив, що кожен громадянин України на міжнародних змаганнях є прикладом для свого народу, держави, шанувальників з різних куточків світу.

"Саме тому публічні виступи, коментарі або прес конференції, в яких беруть участь наші спортсмени, їхні тренери, представники федерацій або клубів, в тому числі, по завершенню кар'єри, повинні бути державною мовою, а ось переклад повинні здійснювати організатори змагань", - додав Кремінь.