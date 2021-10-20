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"Звучить, як мем": київська компанія відмовила україномовному IT-шнику в співбесіді

Автор: Styler

IT-шник з Києва поскаржився на те, що столична компанія скасувала з ним співбесіду через те, що він спілкується українською мовою.

Про цей інцидент Антон Капелушний розповів на своїй сторінці в Facebook.

При цьому він підкреслив, що співбесіду скасували навіть без попередження.

"Компанія TechExpace, вони ж React, вони ж Affreact React, вам там ок взагалі в Україні працювати? Може це знову позиція окремого рекрутера?"- написав Капелушний.

Він також опублікував діалоги з рекрутером, де видно, як його питали, чи буде йому зручно працювати в компанії, де розмовляють російською. Також у Антона запитали, як у нього йдуть справи з російською мовою. На що він відповів, що добре, але він буде розмовляти українською.

Скріншоти

Користувачі мережі прокоментували цей інцидент.

  • Жесть;
  • Позорище;
  • Немає слів;
  • Йшов 7 рік війни з Росією;
  • Я рада, що ти не працюєш в цій компанії. Вони точно тобі не компанія!
  • Звучить, як мем;
  • Не думаю, що це позиція саме рекрутера. Швидше за все саме компанії. Був у мене досвід з подібними компаніями-замовниками.

Нагадаємо, у Харкові власник закладу потрапив у мовний скандал.

Раніше тіктокерша з Миколаєва, яка назвала Крим російським, зняла патріотичне відео і вибачилася.

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