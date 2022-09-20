RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Трогательная встреча украинского военного с дочерью попала на видео: невозможно смотреть без слез

Встреча дочери с папой-военным попала на видео (коллаж РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

Ученица Грушковского лицея в Ивано-Франковской области трогательно встретила отца, который приехал с войны.

Видео опубликовал активист Петр Писак в Facebook.

На видео видно, как учительница привела девочку в комнату, где ее встретил отец с цветами.

Девочка, когда увидела мужчину, сразу расплакалась.

Ребенок не мог поверить своим глазам и несколько раз воскликнула: "Тато".

"Невозможно смотреть на встречу украинского воина с дочерью без слез", - говорится в подписи к видео.

Добавим, что этот ролик уже стал очень популярным в разных Telegram-каналах.

Но это еще не все...

На днях в Великоключевском лицее Ивано-Франковской области ученики трогательно встретили учителя физкультуры, приехавшего из зоны боевых действий.

В частности, классные руководители провели первый урок по теме "Мы украинцы: честь и слава несокрушимым!". Однако приятной неожиданностью стал приезд из зоны боевых действий учителя Паламарчука Романа.

"Особым сюрпризом для учеников 7 класса было увидеть и обнять классного руководителя. Роман Иванович пообщался со всеми лицеистами, дал ценные наставления. Одиннадцатиклассники сделали подарок украинским воинам, именно собрали деньги и приобрели сладости и средства гигиены", - говорится в сообщении.

Раньше мы показывали трогательную встречу мамы и защитника Украины. Женщина впервые обняла сына спустя 74 дня войны.

Также мы писали, что глава Дергачев впервые встретился с мамой после деоккупации.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вооруженные силы УкраиныВойна в Украине