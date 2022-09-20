Трогательная встреча украинского военного с дочерью попала на видео: невозможно смотреть без слез

На видео видно, как учительница привела девочку в комнату, где ее встретил отец с цветами.

Девочка, когда увидела мужчину, сразу расплакалась.

Ребенок не мог поверить своим глазам и несколько раз воскликнула: "Тато".

"Невозможно смотреть на встречу украинского воина с дочерью без слез", - говорится в подписи к видео.

Добавим, что этот ролик уже стал очень популярным в разных Telegram-каналах.

Но это еще не все...

На днях в Великоключевском лицее Ивано-Франковской области ученики трогательно встретили учителя физкультуры, приехавшего из зоны боевых действий.

В частности, классные руководители провели первый урок по теме "Мы украинцы: честь и слава несокрушимым!". Однако приятной неожиданностью стал приезд из зоны боевых действий учителя Паламарчука Романа.

"Особым сюрпризом для учеников 7 класса было увидеть и обнять классного руководителя. Роман Иванович пообщался со всеми лицеистами, дал ценные наставления. Одиннадцатиклассники сделали подарок украинским воинам, именно собрали деньги и приобрели сладости и средства гигиены", - говорится в сообщении.