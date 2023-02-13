Трогательная история воссоединения семьи в больнице: раненый защитник обнял новорожденного сына

Елена и Николай Сердюки - семья из "горячей точки" Украины. Но война разлучила супругов - Елена эвакуировалась в Днепр на ранних сроках беременности, а Николай пошел защищать родную страну.

Когда подошло время рожать малыша, Елена поехала в больницу имени Мечникова. И именно в это время ее мужа привезли в это же медицинское учреждение - с ранениями.

Фото: Николай смог быть рядом с женой во время рождения сына

К счастью, травмы Николая оказались не очень тяжелыми. Боец смог поддержать жену во время родов и увидеть своего новорожденного малыша. Мальчика назвали Михайликом.

"Война разлучила их на ранних сроках беременности, и в следующий раз они встретились в стенах нашей больницы: Елена поступила со схватками, а в этот же вечер ее муж попал в больницу с ранением. У них появился отличный мальчик, которого они назвали Михаил. Мы верим, что рожденные в это тяжелое время дети станут гордость нашей страны, как и их родители", - написала врач родильного отделения областной больницы Евгения Радчук.

Фото: Николай и Елена Сердюк