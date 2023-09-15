Увольнение и новые условия найма. Что изменилось в трудовых отношениях во время войны

Приостановление действия трудового договора

Это временное прекращение работодателем обеспечения работника работой и временное прекращение работником выполнения этой работы в связи с вооруженной агрессией против Украины, рассказывают юристы LIGA ZAKON.

Такие обстоятельства исключают возможность выполнения своих обязанностей обеими сторонами, поэтому действие трудового договора может быть приостановлено.

Однако для этого должно быть главное условие - абсолютная невозможность предоставления работодателем работы и выполнения ее работником. Вместе с тем, инициировать приостановление действия трудового договора может как работодатель, так и сам работник.

Как изменился порядок расторжения трудового договора

Если предприятие, учреждение или организация находятся в зоне боевых действий и существует угроза жизни и здоровью работника, работодатель может расторгнуть трудовой договор по собственной инициативе. Однако это не касается случаев принудительного привлечения к общественно полезным работам в условиях военного положения, привлечению к выполнению работ на объектах критической инфраструктуры и т. д.

Если работник временно нетрудоспособен или находится в отпуске (но не в связи с беременностью и родами и отпуском по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста), во время военного положения допускается увольнение работника по инициативе работодателя.

К тому же было введено новое основание для увольнения - невозможность обеспечения работника работой, определенной трудовым договором, в связи с уничтожением производственных, организационных и технических условий, средств производства или имущества работодателя в результате боевых действий.

Найм иностранных работников по-новому

Среди самых главных изменений - отмена размера минимальной заработной платы для всех категорий иностранных наемных работников. Ранее ее размер должен был составлять не менее 10 размеров минимальной заработной платы.

Кроме того, отныне государственный сбор за оформление разрешения на работу нужно платить заранее.

И, конечно, разрешения на работу для граждан России и Беларуси выдают только при получении согласования от СБУ.

Порядок перевода работника и изменение условий труда

Во время военного положения работодатель имеет право перевести работника на другую работу, не оговоренную трудовым договором, без его согласия. Обратите внимание, что это не включает перевод на работу в другую местность, на территории которой продолжаются активные боевые действия.

Эта работа также не должна быть противопоказана работнику по состоянию здоровья. Оплата труда в таком случае должна быть не ниже средней заработной платы по предыдущей работе.

О значительных изменениях условий и оплаты труда работодатель должен предупредить сотрудника за два месяца до введения таких изменений.