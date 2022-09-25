Освобожденная из плена беременной Марьяна Мамонова родила в Украине: подробности

Как пишут местные СМИ, о радостном известии сообщила мама Марьяны. По ее словам, дочь и внучка чувствуют себя хорошо.

Роды проходили в Луцком перинатальном центре.

Девочка родилась 25 сентября около 4 часов утра с весом 3250 граммов, ростом 57 см.

В день освобождения медик рассказала в коротком интервью, что чувствует себя хорошо и находится на 38-39 неделях беременности.

30-летняя капитан медслужбы узнала про свою беременность в марте во время службы, находясь под обстрелом в подвале "Азовмаша". Несмотря на плохое самочувствие и постоянные обстрелы, девушка помогала раненым побратимам.

Впоследствии стало известно, что военный медик попал в плен.

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