Как появился День соборности Украины и почему его отмечают 22 января: все, что нужно знать о празднике

Как возник День соборности Украины

22 января 1919 года на Софийской площади столицы провозгласили Акт Воссоединения Украинской Народной Республики и Западноукраинской Народной Республики. Этим указом украинские земли объединились, что было крайне важно для дальнейшего формирования государственности.

До этого оба государства находились в довольно затруднительном положении. УНР за последний год пережила войну с большевиками и переворот. ЗУНР воевала с Польшей.

Ограниченное международное признание имело только УНР. И то только со стороны российского большевистского правительства и государств Четвертного союза, проигравших в Первой мировой войне. Поэтому идея объединения украинских земель давала больше шансов на создание независимого государства.

Провозглашение "Акта Воссоединения" украинских земель на Софиевской площади 22 января 1919 года (фото: Украинский Институт национальной памяти)

"Отныне единственно сливаются веком оторванные друг от друга части единой Украины - Западно-Украинская Народная Республика (Галичина, Буковина, и Венгерская Украина) и Приднепровская Великая Украина. Сбылись вековые мечты, которыми жили и за которые умирали лучшие сыновья Украины. Отныне существует единственная независимая Украинская Народная республика", - говорилось в Универсале Директории УНР.

ЗУНР сменила название на Западную область УНР. Правительство УНР оказывало финансовую помощь западу Украины на закупку продовольствия, налаживание транспортной системы, военное строительство и развитие культуры.

Акт Воссоединения украинских земель, заключен 22 января 1919 года. (фото: Википедия)

Однако дальнейшая война с "белыми" и "красными" россиянами стала главной причиной, почему не удалось реализовать Акт Воссоединения. В феврале 1919 г. правительственные учреждения УНР вынуждены были выйти из Киева, который захватили большевики.

Впоследствии большую часть Западной области УНР оккупировали польские войска, Северную Буковину - румынские, Закарпатье отошло в Чехословакию.

Впрочем, дата 22 января 1919 года стала знаковой в истории образовании украинского государства. Даже сейчас она развенчивает российский миф о том, что якобы "Украину создал Ленин и большевики".

Почему в этот день образуют "живые цепи"

Официальный статус праздника Дня соборности Украины появился только в 1999 году по указу тогдашнего президента Леонида Кучмы. Однако при Януковиче этот день не отмечали на государственном уровне. А уже после революции 2014 года украинский народ снова официально почитает Акт Воссоединения.

Традиционно в этот день возлагают цветы к памятникам известных государственных или культурных деятелей. А также образуют цепи единства или их еще называют "живые цепи".

Впервые такой образовали 21 января 1990 года - тогда в мероприятии приняли участие почти 3 миллиона человек. Они взялись за руки, соединив Ивано-Франковск, Львов, Ровно, Житомир и Киев в 71-летие Воссоединения УНР и ЗУНР. Следует отметить, что в то время Украина еще входила в состав СССР.

Донетчане на первой "живой цепи". Надпись на плакате "Харьков и Донецк испокон веков украинские" (скриншот)

Эта "живая цепь" была одной из самых масштабных в мировой истории и стала важным шагом к обретению независимости Украиной. Ее протяженность превышала 770 км.

Акцию организовал Народный рух Украины. Приготовление началось еще в сентябре 1989 года. Организаторы от разных областей собирались на совещания ежемесячно в Киеве.

После проведения "цепи" 21 января в канун праздника Акта Воссоединения в Киеве на Софийской площади, в Ивано-Франковске на Вечевой площади и во Львове возле памятника Ивану Франко состоялись митинги-молебны.

"Живая цепь" 21 января 1990 г. (фото: Википедия)

С тех пор традиционно на День соборности украинцы образуют "цепи воссоединения", однако не столь масштабные. В Киеве чаще всего люди, взявшись за руки на мосту Патона, объединяют правый и левый берега Днепра.

Во время эпидемии коронавируса в 2021 году украинцы устроили символические "цепи воссоединения" онлайн. К такой же акции призывают и в этом году.

"Цепь воссоединения" на мосту Патона в Киеве 22 января 2020 года (скриншот)