Обычаи, которые точно вас удивят. Вот как празднуют Новый год в разных странах мира

Новый год практически во всем мире празднуют 1 января. Каждая страна имеет свои традиции празднования, которые часто уходят корнями на столетия в прошлое и могут показаться несколько странными для украинцев.

О том, какие необычные традиции празднования Нового года существуют в мире, пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию Violity в Instagram .

Япония

В Японии одним из обязательных блюд на новогоднем столе является суп дзони. Считается, что этот суп был блюдом полевой кухни самураев, которая готовилась из рисового теста, овощей и сушеных продуктов в военных лагерях. Потом этот суп перестал быть пищей исключительно самураев и стал распространенным блюдом среди всех людей.

Традиция есть дзони берет свое начало, вероятно, от периода Муромати, когда его готовили и подносили богам.

Символической также является традиция похода в храм "Хацумоде", где каждый загадывает свое заветное желание. Там люди покупают листик с предсказанием на год, если он предсказывает неудачу, то можно его привязать на ветку священного дерева и пророчество не сбудется.

Шотландия

В Шотландии празднование Нового года отличается в разных частях страны. Шотландцы вручают подарки родным и ходят в гости к родственникам, друзьям и соседям. Большое внимание уделяется традициям "First footing". Согласно ей, первым гостем в доме в Новом году должен быть высокий темноволосый мужчина. Это должно призвать благополучие и удачу в этот дом.

Интересно, что жители города Бурхгед празднуют Новый год 11 января.

Бразилия

По традиции в Бразилии празднуют Новый год в наряде белого цвета, что символизирует спокойствие, мир и радость. Также считается, что Новый год лучше встретить на пляже. Квартиры и офисы бразильцы украшают к празднику разными фруктами и композициями из цветов. Этот новогодний декор обычно оставляют до февраля, когда в стране начинаются карнавалы.

Одной из старейших традиций является преподнесение белых цветов, гребней, ожерелья Йемайи - богини-матери, покровительницы женщин, рек и океанов. Имя Йемайя означает "мать рыб", что намекает на плодородие богини, а также на ее водную природу.