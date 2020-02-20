У зірки "Володаря кілець" народився первісток

Елайджа Вуд став батьком (Колаж РБК-Україна)

Дружина відомого актора народила йому малюка

Зірка "Володаря кілець" Елайджа Вуд вперше став батьком. Його дружина Метте-Марі Конгсвед народила відомому акторові малюка. На жаль, стать дитини подружжя поки не повідомляють, адже ведуть досить закритий від преси спосіб життя. Про це повідомляє UsWeekly.

Зазначається, що дружина Елайджі приховувала вагітність, але невгамовні журналісти все-таки дізналися про це в липні 2019 року. Пара розповіла, що дізналася, що Конгсвед вагітна напередодні Різдва.

Нагадаємо, припускають, що роман Елайджі з Метте-Марі почався під час зйомок фільму "У цьому світі я більше не відчуваю себе як вдома", в якій актор отримав головну роль, а дівчина виступила одним з продюсерів. Вперше пара засвітилася разом у січні 2018 року в Каліфорнії, а вже в лютому 2019-го Елайджа Вуд і Метте-Марі Конгсвед здійснили рідкісний вихід на показі Rodarte.

Елайджа Вуд з вагітною дружиною (Instagram)

До речі, саме влітку 2019 року Елайджа зробив коханій пропозицію руки і серця. Поки не відомо, чи вплинуло на це рішення вагітність Метте.