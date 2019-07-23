Ти - зірка YouTube! Під Києвом п'яні дівчата влаштували бійку з поліцією і медиками (відео)

У Боярці Київської області стався інцидент з нетверезими дівчатками-підлітками і поліцейськими. Відео конфлікту опублікували на сторінці "Київ Оперативний" у Facebook.

Перехожі виявили на одній з вулиць припаркований автомобіль, в якому знаходилися дві дівчини-підлітка у стані алкогольного сп'яніння. На місце викликали патрульних поліцейських, а ті, у свою чергу, коли побачили, наскільки дівчата п'яні – швидку медичну допомогу.

Дівчата раптово стали чинити активний опір, кидатися спочатку на патрульних, а потім і на медиків. Причому поліцейських підлітки намагалися вдарити, а на медиків кидалися з кулаками і виривалися.

"Чомусь дівчата вирішили, що саме медики їх головна проблема в житті, а тому хаотично підбігали і били їх. Закінчилося все тільки тоді, коли один з правоохоронців дав понюхати "майбутнім мамам" газовий балончик", - сказано в коментарі до відео інциденту.

Обережно! Присутня ненормативна лексика!

У коментарях користувачі обурилися тим, що поліцейські застосували газовий балончик і зазначили, що можна було обійтися якимось більш м'якими методами. Деякі навпаки, вважали, що поліція і медики поводили себе досить лояльно і спокійно по відношенню до буйних і неадекватних дівчаток.

Скріншоти коментарів (facebook.com/KyivOperativ)

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