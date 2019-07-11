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У Дніпрі дівчина після сварки з хлопцем вирішила втопитися, але її кожен раз рятували (фото)

STYLERЖиття    11.07.2019 - 08:12
У Дніпрі дівчина після сварки з хлопцем вирішила втопитися, але її кожен раз рятували (фото)
Фото: колаж РБК-Україна

Самогубцю з води кілька разів витягав капітан корабля

Дівчина після сварки з хлопцем вирішила звести рахунки з життям і втопитися, але на щастя її врятував капітан прогулянкового судна. І так кілька разів. Інцидент стався в Дніпрі вночі 10 липня, передає "Інформатор".

Зазначається, що через її наполегливі спроб вчинити суїцид капітан катера, який діставав дівчину з води, був змушений звернутися за допомогою до поліції.

Наряд правоохоронців прибув на місце на причал на Січеславську Набережну. Саме там, біля одного з ресторанів, дівчина й кидалася у річку.

Побачивши правоохоронців, пара кинулася навтьоки. Екіпаж партульных наздогнав закоханих, які посварилися, і зажадав пояснень. Потім вони викликали бригаду "швидкої", щоб медики змогли оглянути дівчину і переконатися, що з нею все в порядку.

У підсумку було прийнято рішення госпіталізувати дівчину в міськлікарню №16 для обстеження.

У Дніпрі дівчина після сварки з хлопцем вирішила втопитися, але її кожен раз рятували (фото)

Фото: dp.informator.ua

Як повідомлялося раніше, нещодавно під Дніпром жінка намагалася вчинити самогубство, вистрибнувши з автомобіля на ходу. Коли 39-річна жінка впала на проїжджу частину, на неї здійснив наїзд легковик. На щастя, подія не закінчилося трагедією. Жінка залишилася жива, проте сильно постраждала.

Також ми писали про те, що в квітні в Хмельницькому 24-річний ветеран АТО на Донбасі вирішив покінчити життя самогубством і спробував зістрибнути з балкона багатоповерхівки. Поліцейські та небайдужі перехожі тільки дивом відрадили його від непоправного.

Нагадаємо, днями в Києві стався жахливий інцидент на "Мосту закоханих". 6 липня вранці чоловік на Парковому мосту покінчив життя самогубством - стрибнув прямо на центр проїжджої частини.

Самогубство 12-річної дитини: з'ясувалася моторошна причина трагедії Залишив записку: у Києві чоловік вистрибнув з п'ятого поверху
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