Зірка "Весілля в Малинівці" помер на 87 році життя: як грав і співав артист (відео)

Артист і театральний режисер Микола Сліченко, який отримав широку популярність завдяки ролі в радянській комедії "Весілля в Малинівці", помер у віці 86 років у Росії.
Про це 2 липня передали в прес-службі музично-драматичного ромського театру "Ромен", в якому Сліченко був художнім керівником.
Нещодавно у Миколи Олексійовича виникли проблеми зі здоров'ям, а в травні він був госпіталізований в лікарню через проблеми з легенями. Точна причина смерті не називається.
У театрі заявили, що дата прощання зі Сліченком буде повідомлена пізніше додатково.
Микола Сліченко (фото: Mos.ru)
Микола Сліченко народився 27 грудня 1934 року в Бєлгороді. Після Другої світової війни він потрапив у ромський колгосп, де проявив себе в самодіяльності. Пізніше переїхав до Москви, де працював у професійному ромському театрі "Ромен" не тільки як актор і співак, але і в якості режисера. Так, Сліченко працював у театрі з 16 років, а керував ним - з 1977 року.
Він також був співаком, педагогом, зіграв величезну кількість ролей в театрі, знявся в ряді фільмів, найвідомішими з яких є "У дощ і в сонце" (1960), "Важке щастя" (1958), а також в картині 1967 року "Весілля в Малинівці" (роль - червоний кіннотник Петря Бессарабець).
Відео: епізод фільму "Весілля в Малинівці" - дует Галини Ковальової та Миколи Сліченка
Відео: епізод фільму "Весілля в Малинівці" - Сліченко співає "Кінь гуляв на волі"
Сліченко став єдиним з ромів, хто був удостоєний звання народного артиста СРСР.
Іменем Миколи Сліченка назвали одну із зірок у сузір'ї Тельця.
Також його називали улюбленим співаком радянського генсека Леоніда Брежнєва.
Раніше повідомлялося, що на початку червня помер відомий український актор Сергій Шадрін після того, як йому провели операцію.
Нагадаємо також, що нещодавно помер зірка фільму "Папік" Валерій Шептекита.