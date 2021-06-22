Зірка серіалу "Друзі" серйозно хворий: прогнози лікарів невтішні

59-річний Джеймс Майкл Тайлер, який відомий за роллю офіціанта Гантера в серіалі "Друзі" повідомив, що вже три роки бореться з раком простати й нещодавно лікарі діагностували у нього четверту стадію хвороби.

"Мені поставили діагноз: рак простати на пізній стадії, який поширився на мої кістки. Я борюся з цим останні три роки. Зараз у мене четверта стадія, пізня стадія раку. Так що врешті-решт, ви знаєте, це напевно мене дістане", - зізнався актор.

Він зазначив, що в початковій стадії захворювання його самопочуття не викликало побоювань і лікування було нескладним. Рак у нього діагностували у вересні 2018 року під час звичайного планового обстеження. Причиною захворювання лікарі вказали генетичні фактори, і саме тому хворобу виявили вже в досить запущеній стадії.

Крім того, через пандемію коронавірусу він пропустив важливий тест, а рак почав прогресувати.

"Я пропустив тест, і це було не дуже добре. Рак вирішив мутувати під час пандемії, і тому він прогресує", - розповів Тайлер.

Зараз хвороба вже дала метастази в кістки та хребет, що призвело до паралічу нижньої частини тіла. Акторові стає все важче пересуватися і самостійно він ходити вже не може.

У спеціальному епізоді фільму" Друзі", який вийшов через 17 років, Тайлер знімався. Однак через погане самопочуття він з'явився в кадрі всього на кілька хвилин і не зміг зніматися повноцінно. Однак артист зізнався, що зіграти в цьому епізоді було для нього щастям.

Джеймс Майкл Тайлер зіграв у серіалі офіціанта Гантера, який працював у центральному кафе, де збиралися постійно головні герої. За сценарієм він був закоханий в Рейчел, яку зіграла Дженніфер Еністон.

Цікаво!

До серіалу "Друзі" Тайлер не знімався в кіно, хоча з 1988 року жив у Лос-Анджелесі та працював у кіноіндустрії. Після серіалу він знявся у фільмах: "Готель пристрасті", "Листи здалеку", "Журнал мод", "Сабріна – маленька відьма", "Клініка", "Епізоди", "Велика проблема Джейсона", "Життя з цим".