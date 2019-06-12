Помер народний артист України: голос мав ангельський

Ілюстративне фото (УНІАН)

Співак Роман Вітошинський помер у Львові

Помер Роман Вітошинський - відомий співак, Народний артист України. Серце соліста Львівського театру опери та балету імені Соломії Крушельницької зупинилося у ніч на 12 червня. Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook колега Романа Зеноновича Олег Лихач.

"Ранішній дзвінок… Тривожне передчуття… Сьогодні вночі пішов у засвіти Роман Вітошинський… Неперевершений артист, педагог, людина, людина з великим і добрим серцем", - написав артист.

Скриншот (facebook.com/olkolykhach)

Українці висловлюють свої співчуття рідним і близьким співака.

Вічна пам‘ять, Маестро

Ой як сумно, ще одна частинка молодості відлетіла на небо. Хай Господь тримає його в своїх обіймах. Вічна пам‘ять панові Романові.

Голос мав дослівно ангельський, унікальний... Вічная пам'ять!

Вічна пам‘ять прекрасному співакові, викладачу та людині! Ваш голос звучить в моїй душі!

Моя свідомість відмовляє мені в це повірити. Пишу співчуття, а десь по пам'яті звучить його арія Рудольфа...Бо такого голосу я й понині ніде не чув у порівнянні... Ой важко в це усівідомити.Царство небесне Роману Зеноновичу. Вічна пам'ять нашому дорогому вчителю.

Неперевершена Людина, світового масштабу тенор-артист, гуморист і просто щирий товариш! Нехай спочиває з Богом!

Скриншот (facebook.com/olkolykhach)

Біографія Романа Вітошинського

Роман Вітошинський народився 7 листопада 1940 року у місті Монастириська на Тернопільщині.

Роман Вітошинський (фото: esu.com.ua)

У 1969 року закінчив Львівську консерваторію. Від 1968 - соліст Львівського театру опери та балету; одночасно - викладач Львівської музичної академії. Перебував на гастролях у Польщі, Німеччині, Франції, Канаді, США й інших країнах.

Основні партії Альфред, Герцог ("Травіата", "Ріголетто" Дж. Верді), Надір ("Шукачі перлів" Ж. Бізе), Рудольф ("Богема" Дж. Пуччіні), Альфред ("Летюча миша" Й. Штрауса), Альмавіва ("Севільський цирульник" Дж. Россіні).

Роман Вітошинський на вечорі пам'яті композитора Богдана Янівського у театрі ім. М. Заньковецької

Раніше ми писали про те, що відомий співак помер прямо на сцені при дивних обставинах.