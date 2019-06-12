Помер народний артист України: голос мав ангельський

Співак Роман Вітошинський помер у Львові
Помер Роман Вітошинський - відомий співак, Народний артист України. Серце соліста Львівського театру опери та балету імені Соломії Крушельницької зупинилося у ніч на 12 червня. Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook колега Романа Зеноновича Олег Лихач.
"Ранішній дзвінок… Тривожне передчуття… Сьогодні вночі пішов у засвіти Роман Вітошинський… Неперевершений артист, педагог, людина, людина з великим і добрим серцем", - написав артист.
Скриншот (facebook.com/olkolykhach)
Українці висловлюють свої співчуття рідним і близьким співака.
Скриншот (facebook.com/olkolykhach)
Роман Вітошинський народився 7 листопада 1940 року у місті Монастириська на Тернопільщині.
Роман Вітошинський (фото: esu.com.ua)
У 1969 року закінчив Львівську консерваторію. Від 1968 - соліст Львівського театру опери та балету; одночасно - викладач Львівської музичної академії. Перебував на гастролях у Польщі, Німеччині, Франції, Канаді, США й інших країнах.
Основні партії Альфред, Герцог ("Травіата", "Ріголетто" Дж. Верді), Надір ("Шукачі перлів" Ж. Бізе), Рудольф ("Богема" Дж. Пуччіні), Альфред ("Летюча миша" Й. Штрауса), Альмавіва ("Севільський цирульник" Дж. Россіні).
Роман Вітошинський на вечорі пам'яті композитора Богдана Янівського у театрі ім. М. Заньковецької
Раніше ми писали про те, що відомий співак помер прямо на сцені при дивних обставинах.