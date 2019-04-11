Зірка "Орла і Решки" загадково висловилася про Зеленського і Порошенка

Зірка шоу "Орел і Решка" Аліна Астровська висловилася про майбутній другий тур виборів 2019, в якому зійдуться кандидати в президенти Украъни Володимир Зеленський і Петро Порошенко.

Аліна Астровська (фото: instagram.com/alina_astrovskaya)

Так, у своєму Instagram відома співачка і телеведуча відповіла на запитання підписників, за кого вона віддасть свій голос 21 квітня. Правда, Астровська зробила це так, що багато хто до кінця і не зрозумів - за кого ж проголосує їхній кумир.

"Коли мова йде про комедію (нехай навіть у такій драмі) хочеться, щоб у ній грали професійні гумористи", - написала Аліна, опублікувавши в кінці смайлик, який підморгує.

Також свою публікацію ведуча "Орла і Решки" супроводила оптимістичним фото, на якому зображений кульбаба в руках життєрадісної Аліни.

Аліна Астровська висловилася про вибори 2019 і кандидатів Зеленського і Порошенко (instagram.com/alina_astrovskaya)

Нагадаємо, що 19 квітня на стадіоні "Олімпійський" повинні відбудуться дебати Володимира Зеленського та Петра Порошенка. А провести дебати, до речі, висловив готовність популярний український шоумен і телеведучий Сергій Притула. Заява худрука "Вар'ятів" викликала хвилю захвату в українців.