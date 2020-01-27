Зірка мюзиклу "Мері Поппінс" зникла в Мексиці: з'явилася нова інформація про актрису

Знаменита актриса Наталя Андрейченко раптово зникла в Мексиці. Як повідомлялося раніше, радянська, американська і російська актриса Наталя Андрейченко перестала виходити на зв'язок зі своїм продюсером.

Після двох діб мовчання, продюсеру Андрейченко вдалося достукатися до сина артистки Дмитра Дунаєвського, але він відповів, що нічого не знає про її місцеперебування.

"До дому Наталії приїхав чоловік, якого ми попросили туди дістатися і перевірити, чи є хто там. Він живе в Мексиці в 80 км від її особняка. Вдома нікого не виявилося, крім помічника по господарству. Він, прийшовши о 9 ранку на роботу після вихідних, не виявив Андрійченко. Всі її машини, в тому числі й та на якій вона приїхала додому в суботу, знаходяться в гаражі", - сказано в повідомленні.

До 16:00 години за її номерами працювали автовідповідачі, але після – номер перестала обслуговуватися. Представники артистки спростовують інформацію ЗМІ про те, що Андрейченко зловживала алкоголем або наркотиками.

Також перевірили дані про ДТП біля Тулума. З'ясувалося, що аварія сталася в п'ятницю ввечері, а Андрейченко зникла в суботу вдень. Останньою її бачила подруга, у якої вона гостювала в суботу в Канкуні. Актриса сказала, що погано себе почуває і поїхала додому, але до свого місця проживання вона так і не дісталася.

"В останні дні Наталя дійсно могла відчувати себе погано. Актриса напружено працювала віддалено з Мексики у зв'язку з підготовкою запуску одночасно трьох проєктів", - розповів продюсер.

Пізніше в соціальних мережах з'явилася інформація про те, що Андрейченко знаходиться вдома і спить, але на жаль, це також не підтвердилося. Було прийнято рішення подати заяву в поліцію про зникнення людини, хоча продюсер артистки Ян Трунцев впевнений, що сталося якесь непорозуміння.