Зірка MMA Ємельяненко спився і ледве ходить: як виглядає боєць-українофоб

Олександр Ємельяненко - скандально відомий боєць змішаних єдинобортсв (ММА - mixed martial arts), українофоб і насильник вразив останньою появою на публіці. Спортсмен спився і ледве ходить.

Як виглядає представник російського спорту - читайте нижче в нашому матеріалі.

Днями Ємельяненко вперше з'явився на публіці після низки скандалів. Боєць ММА сильно запізнився, ледве зайшов в студію, де у нього брали інтерв'ю. Його навіть підтримували, щоб він не хитався.

У нього сильно розсічене обличчя, підбите око. Погляд бійця розсіяний, говорить він мляво, як сильно випивший чоловік.

Йому пропонували водичку і він пожував бутерброди. Стан свого обличчя він пояснив недавнім спарингом.

Зазначимо, що Ємельяненко має погану репутацією через численні скандали, пов'язані з його поведінкою за межами рингу. Так, 19 травня 2015 року засуджений на 4,5 роки позбавлення волі за зґвалтування. Однак у жовтні 2016 року його умовно-достроково звільнили, після чого він продовжив кар'єру.

Ємельяненко підтримав Путіна у вбивстві українців

У перші дні вторгнення РФ в Україну Ємельяненко, як справжнє обличчя своєї країни, зробив заяву.

"Ми - єдиний народ. Росія не починає війни, Росія їх закінчує! Ми взяли удар на себе, щоб війна на Донбасі нарешті закінчилася... Ми даємо цей бій, щоб запанував мир", - сказав він ще в лютому.