ru ua
Пт, 27 травня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Зірка MMA Ємельяненко спився і ледве ходить: як виглядає боєць-українофоб

Новость на русском →
П'ятниця 27 травня 2022 17:33
Зірка MMA Ємельяненко спився і ледве ходить: як виглядає боєць-українофоб Колаж РБК-Україна: зірка MMA Ємельяненко спився і ледве ходить
Автор: Світлана Мащенко

Олександр Ємельяненко - скандально відомий боєць змішаних єдинобортсв (ММА - mixed martial arts), українофоб і насильник вразив останньою появою на публіці. Спортсмен спився і ледве ходить.

Як виглядає представник російського спорту - читайте нижче в нашому матеріалі.

Днями Ємельяненко вперше з'явився на публіці після низки скандалів. Боєць ММА сильно запізнився, ледве зайшов в студію, де у нього брали інтерв'ю. Його навіть підтримували, щоб він не хитався.

Зірка MMA Ємельяненко спився і ледве ходить: як виглядає боєць-українофоб

У нього сильно розсічене обличчя, підбите око. Погляд бійця розсіяний, говорить він мляво, як сильно випивший чоловік.

Йому пропонували водичку і він пожував бутерброди. Стан свого обличчя він пояснив недавнім спарингом.

Зірка MMA Ємельяненко спився і ледве ходить: як виглядає боєць-українофобЗірка MMA Ємельяненко спився і ледве ходить: як виглядає боєць-українофоб

Зазначимо, що Ємельяненко має погану репутацією через численні скандали, пов'язані з його поведінкою за межами рингу. Так, 19 травня 2015 року засуджений на 4,5 роки позбавлення волі за зґвалтування. Однак у жовтні 2016 року його умовно-достроково звільнили, після чого він продовжив кар'єру.

Зірка MMA Ємельяненко спився і ледве ходить: як виглядає боєць-українофоб

Ємельяненко підтримав Путіна у вбивстві українців

У перші дні вторгнення РФ в Україну Ємельяненко, як справжнє обличчя своєї країни, зробив заяву.

"Ми - єдиний народ. Росія не починає війни, Росія їх закінчує! Ми взяли удар на себе, щоб війна на Донбасі нарешті закінчилася... Ми даємо цей бій, щоб запанував мир", - сказав він ще в лютому.

Раніше ми писали, що пропагандист Соловйов зганьбився з Чорнобаївкою, шукаючи її під Києвом.

Також повідомлялося, що українці обманюють росіян і забирають їхні гроші на потреби ЗСУ.

Читайте РБК-Україна в Google News
пропаганда ММА
LITE
Помилки жінки, через які вона приречена на самотність
Помилки жінки, через які вона приречена на самотність