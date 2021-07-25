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У Києві чоловік зірки "Кріпосної" влаштував бійку на вулиці посеред ночі (відео)

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Київ, Неділя 25 липня 2021 17:38
У Києві чоловік зірки "Кріпосної" влаштував бійку на вулиці посеред ночі (відео) Колаж РБК-Україна: Андрій Федінчік влаштував бійку в Києві
Автор: Роман Мирончук

Андрій Фединчик потрапив в скандал в Києві після того, як вночі влаштував бійку. Актор, який є чоловіком зірки "Кріпосної" Наталки Денисенко, їхав на електросамокаті зигзагами. Це не сподобалося водіям, і вони почали йому сигналити. Це розлютило українського актора.

Про цей інцидент повідомляє "Київ Оперативний" на своїй сторінці в Facebook.

Фединчик підбіг до однієї машини і почав витягувати водія через вікно. Водій же бризнув йому в обличчя газовим балончиком.

Актор зняв футболку, почав кричати і провокувати бійку. Актор вдарив чоловіка, але його швидко заспокоїли.

"Людина була неадекватною, дуже обурювався як йому посміли посигналити. Його притиснули до асфальту, дуже акуратно, щоб заспокоїти, той вирвався і бився головою", - йдеться в повідомленні.

Варто зазначити, що дружина актора пояснила його агресивну поведінку. За словами жінки, у чоловіка зараз складний період в житті. Вона також вибачилася за його поведінку.

У Києві чоловік зірки &quot;Кріпосної&quot; влаштував бійку на вулиці посеред ночі (відео)

Скріншот t.me/KyivOperativ

У себе в Instagram-stories вона зазначила, що ніколи не думала, що таке буде відбуватися в її житті.

У Києві чоловік зірки &quot;Кріпосної&quot; влаштував бійку на вулиці посеред ночі (відео)

У Києві чоловік зірки &quot;Кріпосної&quot; влаштував бійку на вулиці посеред ночі (відео)

Скріншот з Instagram

Користувачі мережі обурені поведінкою актора і підозрюють, що він знаходився в стані алкогольного або наркотичного сп'яніння.

  • Актори, яких ми заслужили;
  • Ганьба! Дивитися з його участю фільми не буду, противний, то чи п'яний або наркотики!
  • І це заслужений артист України! позорище;
  • Ну за кермом під наркотою можуть або права, або гроші відібрати. А на самокаті саме воно!
  • Актор схоже під амфетаміном.

Нагадаємо, у Вінниці натовп підлітків побив скейтера.

Ми також писали про те, що під Києвом дівчата побили подругу при маленькій дитині.

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