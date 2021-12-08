Зірка "Кріпосної" потрапила до лікарні з маленьким сином: "дуже неприємний вірус"

Актриса Наталка Денисенко потрапила до лікарні зі своїм маленьким сином Андрієм, який підхопив ротавірус. 31-річна зірка серіалів "Кріпосна" і "Сага" зізналася, що довелося двічі викликати "швидку", і звертатися за госпіталізацією.

Телеведуча, актриса і режисер допускає, що хлопчик міг заразитися на дитячому майданчику, де грав, а до садочка 4-річний син не ходить з вересня.

Симптоми стали проявлятися, коли у малюка зник апетит, почалася нудота і блювота, потім рідкий стілець, а температура піднялася під 40 градусів.

"Коли на другий день йому стало гірше, ми викликали "швидку" з приватної клініки і вони на місці зробили ряд експрес-аналізів, і вони чітко показали, що це ротавірус", - пише Денисенко.

Наталка Денисенко (фото: instagram.com/natalka_denisenko)

Оскільки при будь-якому вірусі рекомендують пити багато рідини, щоб "вимити" його з організму, Андрійко із задоволенням взявся за таке "лікування", але виникли складнощі.

Річ у тому, що при кишкової інфекції ротавірус пошкоджується слизова кишечника, і дитину знудило все випите. Потім він "просто відмовився багато пити, адже для нього багато пити=блювота, особливо відмовлявся пити солону воду з електролітами, яка допомагає боротися зі зневодненням організму".

Наталка Денисенко з синочком Андрієм (фото: instagram.com/natalka_denisenko)

Так Денисенко разом з сином опинилася в лікарні, де малюкові ставили крапельниці, щоб поповнювати рідину і виводити вірус.

Також зірка серіалів розповіла, що чоловіком актором Андрієм Федінчиком дуже перелякалися, коли вночі не змогли збити температуру 39,6 близько 2,5 годин різними препаратами - тоді батьки викликали для дитини "швидку" вдруге, щоб госпіталізували.

Наталка Денисенко з чоловіком Андрієм Федінчиком і сином Андрійком (фото: instagram.com/natalka_denisenko)

"Загалом дуже неприємний вірус, але якщо шукати в цій ситуації хороше, то очевидно що наш імунітет так і працює: твій організм бореться з вірусами, виділяє на них антитіла, і ми стаємо більш стійкі в цьому світі. Так що це треба просто пережити!" - резюмувала актриса.

Наталка Денисенко з сином (фото: instagram.com/natalka_denisenko)