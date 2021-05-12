Зірка "Голосу країни" зробила заяву про Крим: "була б вдячна"

Відома українська співачка, переможниця шоу "Голос країни" Оксана Муха, яка днями назвала основну біду українців, підготує дуже чуттєвий і оригінальний подарунок жителям Криму. Це станеться відразу після деокупації українського півострова.
Про це артистка сказала у інтерв'ю Ганні Гопко, відповідаючи на питання про те, яка пісня, окрім гімну, має звучати на півострові, коли українські військові урочисто зайдуть у Крим і позбавлять місцевих мешканців російського ярма.
"Я б хотіла заспівати кримськотатарську пісню для них", - сказала Муха.
До слова, той факт, що вона не знає кримськотатарських композицій, Оксану не бентежить.
"Я вивчу! Якщо це станеться, я обов’язково вивчу. Це є повага до того корінного населення, яке там живе, яке нам довіряло і яке нас розуміло. Я дуже хочу, щоб у них все було добре. Я була б вдячна їм цією піснею", - сказала Оксана.
Фото: Оксана Муха впевнена, що виступить у українському Криму (mukha.com.ua)
У свою чергу Ганна поділилася історією про українську Кубань, яка теж свого часу була "віджата" росіянами.
"Родина мого чоловіка з Кубані, і коли я слухаю кубанський козачий хор, то розумію, що в пісні справді є код нації. І поки там лине українська пісня - там є наші люди. І я дуже сподіваюся, що одного прекрасного дня після повернення Криму через Керченський міст ми приїдемо в Кубань. І завдяки успіху України, який стане нічним жахіттям для Путіна, ми будемо співати українських козацьких пісень від Сяну до Дону!" - резюмувала вона.
Нагадаємо, нещодавно продюсер "Голосу країни" зробив заяву про "постановочний роман" Кароль і Балана.