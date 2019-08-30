Зірка фільмів "Монте-Крісто" і "Іграшка": помер легендарний актор

У Франції, в четвер, 29 серпня, на 83 році життя помер легендарний французький актор Мішель Омон. Про це повідомляє місцеве видання Le Figaro з посиланням на оточення артиста.

Мішель Омон (фото:facebook.com/gala.fr)

Мішель Омон народився 15 жовтня 1936 року в Парижі. Закінчив Паризьку консерваторію драматичного мистецтва. У 1970-х роках дебютував у кіно і став одним з провідних комедійних акторів. Паралельно Мішель Омон багато років грав на сцені Комеді Франсез.

На рахунку Омана понад 150 ролей в кіно. Найбільш відомі фільми з його участю – "Месьє Клейн", "Іграшка", "Моцарт", "Татусі", "Весілля століття", "Відкрийте, поліція!", "Граф Монте-Крісто", "Хамелеон", "Невезучі", "Дублер", "Вбивство в трьох діях".

Мішель Омон (фото:facebook.com/gala.fr)

Мішель Омон був дружний з П'єром Рішаром, і вони неодноразово працювали разом на знімальному майданчику.

Знаменитий актор був тричі номінований на престижну французьку кінопремію "Сезар", а також був удостоєний звання великого офіцера і французького ордена "За заслуги".

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