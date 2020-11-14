Зірка Comedy Club - в комі: не через коронавірус

Дмитро Хрустальов (фото: instagram.com/dmitry_khrustalev)

Актор був введений в штучну кому для очищення організму

Відомий російський актор Дмитро Хрустальов, який здобув популярність завдяки шоу Comedy Club, потрапив у лікарню. За попередніми даними відомо, що у коміка інтоксикація організму. Наголошується, що останні тести на коронавірус у актора були негативними. Про це йдеться в Telegram-каналі Mash.

"За попередньою інформацією, у телеведучого інтоксикація. Медики планують провести необхідні процедури для очищення організму та нормалізувати стан Дмитра. За нашими даними, ще вчора Хрустальов відчував себе нормально, а на сьогодні у нього були зовсім інші плани: спершу гуляти з ріднею, потім бити татуху, а до вечора взагалі сісти на Сапсан і виїхати в Москву. Всі аналізи на корону у Дмитра останнім часом були негативні", - йдеться у публікації каналу.

Як повідомляє російське видання "СтаХит", актор відчув нездужання після того, як прилетів до Санкт-Петербурга. Хвороба розвивалася стрімко: артиста у важкому стані доставили в спеціалізовану лікарню для "коронавірусних" пацієнтів.

Також у виданні додали, що зараз Хрустальов знаходиться в коматозному стані та не може дихати сам. Родичі сподіваються, що вже найближчим часом стан Дмитра стабілізується, і він зможе продовжити роботу.

Дмитро Хрустальов (фото: instagram.com/dmitry_khrustalev)

Раніше ми писали, що зірка студії "Квартал 95" і близька подруга Володимира Зеленського Олена Кравець заразилася коронавірусом. Це завадило актрисі взяти участь у зйомках нових випусків популярного шоу "Вечірній Квартал".

Нещодавно інший лідер "Кварталу 95" Олександр Пікалов також переніс коронавірус. Свій стан у розпал хвороби сам актор описав такими словами: "Ніби збила машина".