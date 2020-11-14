Звезда Comedy Club - в коме: не из-за коронавируса

Дмитрий Хрусталев (фото: instagram.com/dmitry_khrustalev)

Актер был введен в искусственную кому для очистки организма

Известный российский актер Дмитрий Хрусталев, получивший известность благодаря шоу Comedy Club, попал в больницу. По предварительным данным известно, что у комика интоксикация организма. Отмечается, что последние тесты на коронавирус у актера были отрицательными. Об этом говорится в Telegram-канале Mash.

"По предварительной информации, у телеведущего интоксикация. Медики планируют провести необходимые процедуры для очистки организма и нормализовать состояние Дмитрия. По нашим данным, еще вчера Хрусталев чувствовал себя нормально, а на сегодня у него были совершенно другие планы: сперва гулять с родней, потом бить татуху, а к вечеру вообще сесть на Сапсан и уехать в Москву. Все анализы на корону у Дмитрия в последнее время были отрицательные", - говорится в публикации канала.

Как сообщает российское издание "СтаХит", актер почувствовал недомогание после того, как прилетел в Санкт-Петербург. Болезнь развивалась стремительно: артиста в тяжелом состоянии доставили в специализированную больницу для "коронавирусных" пациентов.

Также в издании добавили, что сейчас Хрусталев находится в коматозном состоянии и не может дышать сам. Родственники надеются, что уже в ближайшее время состояние Дмитрия стабилизируется, и он сможет продолжить работу.

Дмитрий Хрусталев (фото: instagram.com/dmitry_khrustalev)

Ранее мы писали, что звезда студии "Квартал 95" и близкая подруга Владимира Зеленского Елена Кравец заразилась коронавирусом. Это помешало актрисе взять участие в съемках новых выпусков популярного шоу "Вечерний Квартал".

Недавно другой лидер "Квартала 95" Александр Пикалов также перенес коронавирус. Свое состояние в разгар болезни сам актер описал такими словами: "Будто сбила машина".