Зірка 90-х Марина Хлєбнікова після пожежі перенесла кілька операцій та шкірних пластик

Співачка і зірка 90-х Марина Хлєбнікова, яка сильно постраждала під час пожежі у своїй квартирі у Москві (РФ), перенесла кілька операцій в лікарні й тепер готується до виписки.

За прогнозами лікарів, 56-річна естрадна виконавиця, теле- і радіоведуча зможе зустріти Новий рік вдома.

В результаті пожежі, яка сталася 18 листопада, співачка була госпіталізована з серйозними опіками та отруєнням продуктами горіння, і перебувала в НДІ імені Скліфосовського в реанімації у важкому стані. Додамо, що тоді в палаючій квартирі крім неї також перебували батьки артистки та 22-річна дочка Домініка.

Пізніше, 7 грудня, стан Хлєбнікової стабілізувався, після чого її перевели вже просто у відділення.

Зазначається, що за останні тижні медики провели лауреатці премії "Золотий грамофон" кілька операцій і шкірних пластик.

Марина Хлєбнікова (фото: t.me/bazabazon)

"Відновлення співачки проходить успішно - за словами лікарів, Хлєбнікова вже ходить по палаті і чекає не дочекається виписки", - йдеться в публікації.

Імовірно, якраз 31 грудня авторка хіта кінця 90-х "Чашка кофею" покине лікарню і зустрічатиме Новий рік в колі сім'ї.

Тим часом, як пише видання "СтарХит", представники Хлєбнікової у відповідь на їх запит заявили, що жодної інформації про майбутню виписку поки немає.

Раніше росЗМІ писали, що в артистки після пожежі діагностували опіки 50% тіла. Втім, нещодавно Хлєбнікова виходила на зв'язок з шанувальниками і подякувала за підтримку, а також розвіяла деякі чутки про свій стан, зазначивши, що з нею "все буде добре".

Марина Хлєбнікова (фото: starhit.ru)