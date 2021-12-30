ru ua
Чт, 30 грудня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Зірка 90-х Марина Хлєбнікова після пожежі перенесла кілька операцій та шкірних пластик

Новость на русском →
Москва, Четвер 30 грудня 2021 14:43
Зірка 90-х Марина Хлєбнікова після пожежі перенесла кілька операцій та шкірних пластик Фото: Марина Хлєбнікова (eg.ru)
Автор: Володимир Костирін

Співачка і зірка 90-х Марина Хлєбнікова, яка сильно постраждала під час пожежі у своїй квартирі у Москві (РФ), перенесла кілька операцій в лікарні й тепер готується до виписки.

Про це 30 грудня передає Telegram-канал Baza.

За прогнозами лікарів, 56-річна естрадна виконавиця, теле- і радіоведуча зможе зустріти Новий рік вдома.

В результаті пожежі, яка сталася 18 листопада, співачка була госпіталізована з серйозними опіками та отруєнням продуктами горіння, і перебувала в НДІ імені Скліфосовського в реанімації у важкому стані. Додамо, що тоді в палаючій квартирі крім неї також перебували батьки артистки та 22-річна дочка Домініка.

Пізніше, 7 грудня, стан Хлєбнікової стабілізувався, після чого її перевели вже просто у відділення.

Зазначається, що за останні тижні медики провели лауреатці премії "Золотий грамофон" кілька операцій і шкірних пластик.

Зірка 90-х Марина Хлєбнікова після пожежі перенесла кілька операцій та шкірних пластик

Марина Хлєбнікова (фото: t.me/bazabazon)

"Відновлення співачки проходить успішно - за словами лікарів, Хлєбнікова вже ходить по палаті і чекає не дочекається виписки", - йдеться в публікації.

Імовірно, якраз 31 грудня авторка хіта кінця 90-х "Чашка кофею" покине лікарню і зустрічатиме Новий рік в колі сім'ї.

Тим часом, як пише видання "СтарХит", представники Хлєбнікової у відповідь на їх запит заявили, що жодної інформації про майбутню виписку поки немає.

Раніше росЗМІ писали, що в артистки після пожежі діагностували опіки 50% тіла. Втім, нещодавно Хлєбнікова виходила на зв'язок з шанувальниками і подякувала за підтримку, а також розвіяла деякі чутки про свій стан, зазначивши, що з нею "все буде добре".

Зірка 90-х Марина Хлєбнікова після пожежі перенесла кілька операцій та шкірних пластик

Марина Хлєбнікова (фото: starhit.ru)

Раніше повідомлялося, що "зниклу" актрису і зірку "Діамантової руки" Світлану Світличну знайшли живою і з'ясувалося, що галас підняв її син, який зрікся матері.

Читайте РБК-Україна в Google News
Москва Пожежа
LITE
На ці п'ять знаків Зодіаку обрушиться багатство в січні 2022-го
На ці п'ять знаків Зодіаку обрушиться багатство в січні 2022-го