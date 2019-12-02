Звіробій екстрено звернулася до українців: у нашу хату прийшов ворог

Марусю Звіробій, у якої 28 листопада ДБР та СБУ провело обшуки, вилучивши незареєстровану зброю, телефон і блокнот, заблокували в соціальних мережах. Волонтер записала нове відеозвернення, яке поширюють ті, хто її підтримують.

Нагадаємо, правоохоронці "взялися" за 41-річну ветерана АТО після того, як вона у прямому ефірі розкритикувала спілкування Зеленського з добровольцями на Донбасі, сказавши, що під час такої поїздки президент може стати об'єктом замаху. У прокуратурі розцінили такі слова, як "загрозу життю президента". У понеділок, 2 грудня, Маруся Звіробій прийшла в ГБР на допит, де її чекали сотні активістів.

Маруся Звіробій прийшла на допит в ДБР (фото: РБК-Україна)

У своєму зверненні Маруся Звіробій розповіла, що проти неї використовують "брудні технології", метою якої є "за*рати" її ім'я.

"Сьогодні вранці спостерігаю таку технологію... Її використовують два клани. Ось вона була така молодець ще в Правому секторі, а потім її почали використовувати", - каже Звіробій.

За словами волонтера, підтримку їй висловили різні політичні сили, що протистоять між собою.

На її думку, право відстоювати свої думки та переконання не повинно бути предметом політичних маніпуляцій. Адже в України є один ворог, проти якого треба боротися.

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Нове звернення Марусі Звіробій (відео: facebook.com/Андрій Серебрянський)

Варто зазначити, що 2 грудня, Марусю Звіробій викликали в ГБР для допиту в якості свідка. Під будівлею бюро проходить акція протесту, куди активісти в якості насмешики принесли іграшкову зброю і наручники.

Акція підтримки Марусі Звіробій під ДБР (відео: facebook.com/Андрей Серебрянський)

Активісти захоплено зустріли Марусю Звіробій, яка прийшла на допит в Державне бюро розслідувань.

Маруся Звіробій прийшла на допит в ГБР (фото: РБК-Україна)