Обратите внимание на кожу: дерматолог назвала 5 советов, которые могут спасти жизнь

Что рассказала дерматолог

Сертифицированный дерматолог Элизабет Танзи рассказала, что когда была беременна первым ребенком, то на ее голени образовалось темное пятно. Через пол года, когда пятно начало разрастаться, оно стало бить тревогу.

Любое изменение в родинке может указывать на развитие рака. Врач рассказала, что ей сделали биопсию, и это была меланома.

"Мне тогда было 37, и я очень переживал, но хирург смог удалить его полностью" - рассказала она.

Рак кожи является одной из самых распространенных форм рака.

Может возникнуть рак кожи под ногтями

Меланома может возникнуть под ногтем на ноге, а это часть тела, где рак часто остается незамеченным.

Дерматолог Дженнифер Холман рассказал, что плоскоклеточная карцинома выглядит так же, как бородавка под ногтем, тогда как меланома представляет собой новые, неправильные или изменчивые пигментные полосы вдоль ногтя и кутикулы.

Проблема с этим расположением состоит в том, что оно очень напоминает кровоточащую бородавку, синяк или грибковую инфекцию. Тогда многие не осознают, что это может быть что-то более серьезное.

Загар может увеличить риск развития меланомы

Одноразовый загар может увеличить риск меланомы. Женщины до 30 лет имеют в шесть раз большую вероятность развития ранней меланомы, если часто загорают.

Загар обычно включает концентрированное UVA-излучение, особенно повышающее риск меланомы.

Заболеваемость раком кожи выше, чем любой другой злокачественной опухоли.

Особенно опасен между пальцами ног

Меланома, если ее выявить на ранней стадии, имеет очень хорошие показатели лечения, однако если ей позволить прогрессировать и распространяться на кожу, то она может быть опасной.

Поскольку люди могут не заметить смену родинки между пальцами или на нижней части стопы, меланома в этих областях особенно опасна, поскольку она остается незамеченной в течение длительного периода времени и может прогрессировать.

Обратите внимание на не заживающие порезы

Наиболее распространенными формами рака кожи являются базалиома, плоскоклеточный рак и меланома. В то время как первые два типа связаны с воздействием солнца, тогда как меланома может возникнуть при некоторых обстоятельствах даже без солнца.

Обычно пациенты думают, что у них прыщ, воспаленный волосяной фолликул или укус жука, который никак не заживает и продолжают расти и кровоточить.

Помните, что повреждения кожи, кровоточащие или не заживающие со временем, никогда не являются нормальными и могут быть сигналом о возможном раке кожи.

Рак кожи можно принять за экзему или псориаз

Особенно на ранних стадиях рак кожи может напоминать доброкачественные заболевания кожи, такие как экзема или псориаз. К сожалению, это сходство может привести к неправильному диагнозу или запоздалой диагностике.

Псориаз и экзема (атопический дерматит) могут проявляться в виде красных пятен. Но если участок не реагирует на лечение или не заживает, или не исчезает через несколько недель, то следует обратиться к дерматологу.