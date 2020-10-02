Кликав гуляти, та у мене все не було часу: подруга загиблого курсанта зворушила історією

Трагедія в Чугуєві та загибель 26 людей в авіакатастрофі військового літака Ан-26 шокувала українців, і мільйони громадян сумують за загиблими 25 вересня курсантами, офіцерами та членами екіпажу повітряного транспортника.

Рідні, близькі та друзі загиблих, а також просто небайдужі біля Харківського національного університету повітряних сил ім. Івана Кожедуба встановлювали свічки та лампадки, несли квіти й вінки. Багато хто не приховував сліз, і люди ділилися зворушливими історіями про молодих авіаторів.

Як розповіла дівчина Наташа з Харкова, загиблий в результаті катастрофи 21-річний курсант Володимир Олабін був її другом. Про це передає "КП в Україні".

Говорячи про хлопця, дівчина плаче. Наташа зізналася, що курсант кликав її на побачення, але зустріч все відкладалася... а тепер вже не відбудеться ніколи.

"Кликав погуляти, та у мене якось все не було часу", - зітхає харків'янка.

Дівчина розповіла, що з Володимиром вони познайомилися в соціальних мережах.

"Ми спілкувалися з ним кожен день! Він дуже добрий хлопчик, я таких людей не зустрічала ніколи. Він мені писав, що любить свою спеціальність, небо, захоплюється технікою", - говорить Наташа.

Востаннє хлопець написав їй після обіду в день трагедії, питав, як у неї справи. Близько 19:00 Наташа відповіла і запитала - як він. Вже 26 вересня вранці написала: "Доброго ранку. Чому не відповідаєш?".

"Я написала, а він не відповів... Почала через друзів дізнаватися, дивитися сторіз, так і дізналася, що він помер... Я не могла повірити просто. Такі добрі люди покидають нас. Мені так шкода його батьків", - ридає вона.

Дівчина додала, що за загибель Володимира і всіх інших, які знаходилися на борту Ан-26, а також за розбите серце батьків і друзів, і за любов, якій просто не вистачило часу, щоб початися - винуватці трагедії обов'язково мають понести покарання.

Володимир Олабін був родом з Миколаївської області. У соцмережах хлопець публікував фото з друзями, з поїздок, з авто та мотоциклами. Єдиний знімок з літаком підписав лаконічно: "Мрія - завдання".

Володимир Олабін (фото: соцмережі)

Як повідомлялося раніше, при катастрофі Ан-26 в Чугуєві загинув син депутата і ветерана АТО Вадима Олабіна - Володимир Олабін.

Також ми писали про те, що рідні та близькі Андрія Роспотнюка розповіли зворушливу історію життя курсанта, який загинув у катастрофі Ан-26 в Чугуєві.