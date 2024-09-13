Встречалась с Крисом Эвансом и поддержала Украину: неизвестные факты о звезде "Эмили в Париже"

7 фактов о Лили Коллинз

Родилась в Англии, затем переехала в США

Коллинз родилась в 1989 году в Гилфорде, Суррей (Великобритания). После развода родителей в 1996 году, когда ей было семь лет, девочка переехала в Лос-Анджелес вместе с матерью.

У актрисы еврейские, английские и немецкие корни.

Актриса в детстве (фото: instagram.com/lilyjcollins)

Дочь известного музыканта

Девочка с детства знала, что такое популярность, ведь ее отец - английский певец, барабанщик, автор песен, звукозаписывающий продюсер и актер Фил Коллинз.

Получил известность как участник рок-группы Genesis. Коллинз является одним из трех музыкантов за всю историю (вместе с Полом Маккартни и Майклом Джексоном), чьи альбомы были проданы по всему миру тиражом более 100 млн экземпляров.

Лили Коллинз с папой (фото: instagram.com/lilyjcollins)

Начала свою карьеру в раннем возрасте

Будущая звезда впервые принимала участие в съемках, когда ей было всего 2 года. Правда, тогда это была работа в одной из программ телеканала BBC, а не полнометражное кино или сериал.

Сниматься в кино начала в 2009 года. Тогда она появилась в перезагрузке популярного сериала "Беверли Хиллз 90210: Новое поколение" и в спортивной драме с Сандрой Баллок "Невидимая сторона".

Лили Коллинз (фото: instagram.com/lilyjcollins)

Пробовала себя в журналистике

Будучи подростком Лили Коллинз вела колонку для британского журнала Elle Girl, а также писала для журналов Seventeen, Teen Vogue и Los Angeles Times.

Лили Коллинз (фото: instagram.com/lilyjcollins)

Была телеведущей

Во время президентских кампаний на американском телевидении выходит программа "Дети выбирают президента". В ее рамках малышей готовят к активной социальной жизни. В 2008 году Лили Коллинз появилась на такой передаче в качестве ведущей. Это был успех: программу с ее участием посмотрело свыше 2,2 млн зрителей.

Кадр из сериала "Эмили в Париже" (фото: instagram.com/lilyjcollins)

Встречалась с известными актерами

С 2012 года встречалась с партнером по фильму "Орудия смерти: Город костей" Джейми Бауэром, который прославился благодаря роли кровожадного вампира Кая Вольтури в экранизациях серии романов "Сумерки". В августе 2013 года пара объявила о расставании.

После этого встречалась с австралийским актером Томасом Кокерелем до лета 2014 года.

В марте 2015 начала встречаться с Крисом Эвансом, который стал знаменитым благодаря роли Капитана Америка в кинематографической вселенной Marvel. 27 мая 2015 года в Instagram сообщила, что снова вместе с Джейми Бауэром.

Лили Коллинз (фото: instagram.com/lilyjcollins)

Что Лили Коллинз говорила про Украину

Во время полномасштабного российского вторжения в Украину в 2022 году поддержала нашу страну и украинцев на своей странице в Instagram, а также призвала читателей помогать.

"Мое сердце очень болит за Украину, а также за близких пострадавших людей. Но одна вещь, которую я знаю, была сложной для всех. Это как отличить дезинформацию, пытаясь найти способы поддержать украинские семьи, вынужденные покинуть свои дома, или сделать пожертвования отважным волонтерам и воинам, нуждающимся в помощи, или как просто найдите проверенные ресурсы, чтобы поделиться со своими подписчиками. Я добавляю ссылку в свое био и некоторые видео и ссылки на свои истории, которые показывают пути #стоятьсукраиной где бы ни было", - написала в посте актриса.

Лили Коллинз в сериале "Эмили в Париже" (фото: instagram.com/lilyjcollins)