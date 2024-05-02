Исцеляют не только душу? Вот как обычные объятия влияют на здоровье человека

Как помогают объятия

Помимо негативного влияния войны диджитализация также имеет определенный эффект. Несмотря на то, что виртуальное общение делает коммуникацию с коллегами и друзьями более доступной - как и знакомства - такое взаимодействие приводит к увеличению тревоги, ощущению одиночества и изоляции.

По этой причине необходимы тактильные ощущения, в том числе объятия. Оказалось, что они не только улучшают настроение, но и могут влиять на физическое здоровье.

Выделяют следующие положительные эффекты от объятий:

Улучшение самооценки

От объятий человек чувствует себя ценным и любимым. Это оказывает положительное влияние на отношение к себе и повышает самооценку.

Уменьшение симптомов тревоги и чувство одиночества

От объятий возникает чувство безопасности и единства, ведь рядом другой человек. Это может уменьшить тревогу и помочь побороть чувство одиночества.

Уменьшение стресса

Во время объятий организм выделяет определенный гормон, отвечающий за ощущение счастья и спокойствия - окситоцин. А это снижает уровень так называемого гормона стресса - кортизола.

Укрепление иммунитета

Оказалось, что стимулируют работу иммунной системы не только витамины, но и тактильный контакт. Результаты исследований показывают, что реже болеют люди, которые чаще обнимаются.

Что помогает как объятия

Хотя объятия от друзей, семьи или любимых - едва ли не самый лучший источник тактильного контакта, другие способы могут помочь получить подобный эффект, а именно:

Профессиональный массаж

Массаж - это не только тактильные ощущения, он помогает восстановить тонус мышц и снять напряжение. Впрочем, следует сначала проконсультироваться с врачом, какой вид массажа подходит именно вам.

Танцы и йога

Кроме контакта с другими людьми, в частности тактильного, танцы и йога помогают лучше почувствовать свое тело, сконцентрироваться или высвободить эмоции.

Существуют различные стили танца и йоги - так что можно выбрать в соответствии со своим вкусом и физическими возможностями.

Домашние животные

Результаты исследований показывают, что времяпрепровождение с собакой или котом тоже может дать ощущение эмоциональной близости и уменьшить стресс.

Однако следует помнить, что у каждого животного свой характер, и не заводить домашнего питомца, если нет возможности дать ему необходимое внимание и заботу. Однако можно рассмотреть вариант стать опекуном животного в приюте.

Для того чтобы почувствовать эффект, подобный эффект от объятий, можно также использовать теплые или мягкие вещи, например, одеть тёплую и мягкую одежду, завернуться в пушистый плед или обнять игрушку из мягкого материала или большую подушку. Это поможет ощутить комфорт и безопасность.