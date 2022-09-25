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Кирилл предложил россиянам "смыть грехи" в обмен на смерть на войне против Украины

Новина українською →
Москва, Воскресенье 25 сентября 2022 20:38
Кирилл предложил россиянам "смыть грехи" в обмен на смерть на войне против Украины Фото: патриарх РПЦ Кирилл (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Патриарх РПЦ Кирилл заявил, что смерть при исполнении воинского долга является "жертвой" и якобы "смывает все грехи".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на “Медузу”.

По данным издания, российский патриарх решил оправдать смерть российских оккупантов на войне против украинцев во время воскресной проповеди.

"Церковь молится о том, чтобы брань сия закончилась как можно быстрее, чтобы как можно меньше братьев убили друг друга в этой братоубийственной войне. И одновременно Церковь осознает, что если кто-то, движимый чувством долга, необходимостью исполнить присягу, остается верным своему призванию и погибает при исполнении воинского долга, то он, несомненно, совершает деяние, равносильное жертве. Он себя приносит в жертву за других. И потому верим, что эта жертва смывает все грехи, которые человек совершил", - заявил он.

Напомним, ранее Папа Римский Франциск призвал священнослужителей не использовать религию для оправдания "зла войны", намекая на патриарха Кирилла.

Также мы писали, что Кабмин одобрил введение санкций против патриарха Кирилла за его поддержку войны РФ против Украины.

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