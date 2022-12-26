Рост зарплат и отмена 8-часового рабочего дня: как изменится украинский рынок труда в 2023 году

Рост зарплат

По данным портала по поиску работы Work.ua, большинство работодателей планируют пересмотр зарплат даже несмотря на неизвестность. Рост может составить от 8 до 30% в зависимости от ситуации в стране и конкуренции за специалистов.

Работодатели со светом, связью и поддержкой

В период блекаутов важно, чтобы сотрудники обладали ощущением "сильного плеча" в виде компании. В частности, будут закрывать базовые потребности, то есть свет, интернет, тепло и обеспечивать комфортные условия труда.

Люди будут оставаться лояльными к компаниям, когда будут видеть их поддержку Украины и чувствовать заботу о себе и своей семье.

Компании будут обязаны обеспечивать сотрудников базовыми потребностями существования (фото: Виталий Носач / РБК-Украина)

Нехватка квалифицированных кандидатов

Война повлекла за собой вынужденное переселение на запад, что создало там перенасыщение кадрами, а в других регионах может наблюдаться недостаток. Многие специалисты уехали из страны или пока не желают рассматривать новые предложения из-за нестабильности.

Как сообщают Work.ua, количество вакансий в западных областях Украины почти достигло довоенного уровня и составляет более 90% к февралю 2022 года. В Киеве, центральных и южных областях рынок труда восстановился примерно на треть.

Работодатели будут пытаться вернуть в Украину своих выехавших сотрудников. Если этого не произойдет, может возникнуть нехватка квалифицированных кадров, при которых работодателям придется соперничать.

Риск и карьера - не ко времени

После 24 февраля произошло сокращение персонала, закрытие компаний. В связи с этим конкуренция соискателей выросла в 5 раз. Поэтому карьерные амбиции могут быть отложены до лучших времен.

Люди не готовы рисковать, поэтому соглашаются работать за меньшую зарплату или неполный день просто, чтобы остаться в компании. Еще одна причина, почему люди не меняют работу, - это проявление лояльности к сотрудникам.

Отказ от 8-часового рабочего дня

Ракетные обстрелы, отключение электроэнергии, перебои со связью - все это негативно влияет на бизнес. Сотрудники выполняют свои обязанности, когда есть возможность. В свою очередь компании обеспечивают поддержку и защиту штата. Процесс переходит на второй план, первоочередным становится результат.

Рабочий график больше не будет таким, как раньше (фото: unsplash.com)

Готовность учиться - важна

В связи с тем, что многие специалисты уехали за границу, компании будут искать тех, кто сможет быстро научиться новой профессии.

При поиске сотрудников компании будут фокусироваться на личных качествах людей и проводить интенсивное обучение внутри компании. Работодатели сосредоточатся на развитии имеющихся сотрудников и удержании их от переезда.

Эмоциональная стойкость как конкурентное преимущество

Все воспринимают текущие события по-разному, что в любом случае влияет на способность работать. Быть открытым для перемен и уметь быстро адаптироваться к ситуации - важное конкурентное преимущество кандидата на будущее.

Отмена "мужских/женских" профессий

Около миллиона украинцев находятся в рядах ВСУ. В основном это мужчины, а потому женщины начнут овладевать "мужскими" профессиями. В связи с этим у работодателей изменится отношение к подбору сотрудников с учетом пола.

Понятия "мужских" или "женских" профессий больше не будет существовать (фото: work.ua)

Компании будут учитывать потребности участников боевых действий

Компании будут учиться правильно взаимодействовать с пострадавшими от войны сотрудниками, были в оккупации, участвовали в боевых действиях и вернутся к мирной жизни.

Следует учесть, что определенный процент работников будут составлять люди с инвалидностью. Поэтому нужно будет обустроить безбарьерные офисы и рабочие места соответствующими условиями в большем количестве.

Психологическая поддержка всех сотрудников

Важную роль в компаниях будет играть психологическая поддержка, овладение правилами и навыками работы со стрессом, посттравматическим синдромом, паническими атаками и эмоциональным выгоранием.

Большую часть времени будут занимать меры по поддержанию психоэмоционального состояния работников. Корпоративные развлекательные мероприятия будут неуместны и неприоритетны.