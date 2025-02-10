Растет оплата за свет? Эти 8 приборов в доме незаметно увеличивают ваши расходы на электричество

Стали замечать, что счета за электроэнергию продолжают расти, но не понимаете, в чем причина? Возможно, виноваты бытовые приборы, которые расходуют электричество даже тогда, когда вы ими не пользуетесь.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает 8 устройств в доме, которые незаметно потребляют больше энергии, чем кажется.
Кабельные приставки и телевизоры часто остаются в режиме ожидания, чтобы их можно было быстро включить в следующий раз. Однако эта функция "мгновенного включения" потребляет электроэнергию все время, пока устройство подключено к сети, даже если оно кажется выключенным.
Даже если компьютер не используется активно, он продолжает потреблять электричество, оставаясь в режиме ожидания или сна. Это позволяет ему быстрее запускаться при следующем включении, но за такую удобную функцию приходится платить увеличенными счетами за электричество.
Основными источниками потребления в этом состоянии являются модули памяти и сетевые интерфейсы.
Игровые приставки, такие как PlayStation, Xbox и Nintendo, часто работают в фоновом режиме, даже когда вы ими не пользуетесь. Обновления, подготовка игр к запуску и подключение к интернету - все это приводит к постоянному расходу электроэнергии, особенно если консоль находится в режиме "мгновенного включения".
Кондиционеры известны своим высоким энергопотреблением, особенно в жаркие летние месяцы. Они работают без остановки, поддерживая прохладу в помещении, что приводит к значительным расходам электроэнергии.
Регулярное обслуживание, такое как чистка фильтров и обеспечение качественной теплоизоляции, помогает повысить эффективность работы. Дополнительно, использование программируемых термостатов для регулирования температуры может привести к значительной экономии энергии.
Системы отопления, особенно старые модели, потребляют большое количество энергии в холодное время года. Переход на энергоэффективные модели и проведение регулярного технического обслуживания помогают сократить энергопотребление.
Также важно правильно утеплить дом, а герметизация окон и дверей предотвращает утечку тепла, повышая общую эффективность.
Бойлеры являются одними из главных потребителей энергии в домах. Они постоянно поддерживают заданную температуру воды, что приводит к непрерывному расходу электроэнергии. Снижение температуры нагрева и использование энергоэффективных моделей могут значительно уменьшить счета за электричество.
Холодильники и морозильные камеры работают круглосуточно, чтобы сохранить продукты свежими, что делает их одними из основных потребителей электроэнергии. Особенно неэффективными могут быть старые модели.
Регулярная чистка конденсатора, проверка герметичности дверных уплотнителей и установка оптимальной температуры помогают снизить энергопотребление.
Рассмотрите возможность замены старой техники на современные энергоэффективные модели, что поможет сэкономить значительную сумму.
Традиционные лампы накаливания потребляют больше энергии по сравнению с современными вариантами освещения. Замена их на светодиодные (LED) лампы, которые используют до 75 процентов меньше энергии и служат гораздо дольше, может привести к заметной экономии.
Также стоит максимально использовать естественное освещение в дневное время и выключать свет в помещениях, где он не нужен.
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При подготовке материала использовались следующие источники: City Magazine, GreenMatch, The Frugal Expat.