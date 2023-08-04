Без этой процедуры о щедром урожае помидоров можете забыть. Вот что нужно сделать уже сейчас

Зачем прищипывать помидоры

Качество плодов и скорость их созревания зависит от того, насколько правильно и в какие сроки было проведено прищипывание помидоров. Его нужно проводить только высокорослым сортам.

"Прищипывать помидоры - значит, удалить точки роста стебля. Прищепка ускоряет внутренние процессы, приближая созревание на 1,5-2 недели раньше природного срока и выступает средством замедление роста и перенаправления основных сил на формирование овощей", - объясняет огородница.

Но перед прищипыванием верхушки необходимо провести обрезку листьев и пасынкование.

Как правильно обрезать кусты

"Обратите внимание, чтобы не было нижних листочков на кустах, потому что они тянут из растения большое количество питательных веществ. Поэтому верхние участки растения и плоды могут недополучать питательных веществ и воду. Именно через нижние листики испаряется больше всего влаги. А еще - если оставите кусты слишком загущенными, то они мало будут проветриваться и может броситься фитофтороз", - предостерегает хозяйка.

Для удаления листьев следует использовать острые садовые ножницы.

"Когда уже на кусте сформировались гроздья плодов, то надо отрезать лист, который под первой гроздью, чтобы он не забирал питательных веществ. А между гроздьями нужно оставлять по два листа на стебле", - объясняет огородница.

Каждые две недели также нужно удалять пасынки помидоров. Главное правило - за один раз нельзя удалять много листьев и пасынков, иначе растение может потерять урожай.

Как прищипывать верхушку

Прищипывание томатов нужно провести до середины августа.

"Это нужно сделать утром, чтобы "рана" на кусте немного зажила до вечера. А если делаете процедуру вечером, то присыпьте срезы активированным углем или древесной золой", - говорит огородница.

Советует оставлять на кусте не больше 7 гроздей. Выше седьмого нужно еще оставить два листа и боковой побег, а главный стебель обрезать. И эту процедуру нужно провести на каждом кусте.