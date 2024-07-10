Сделайте это 20-секундное упражнение и будете спать как младенец

Если вам тяжело уснуть, выделите 20 секунд перед сном на определенное упражнение и будете спать как ребенок.

Что именно нужно сделать для хорошего сна, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram эксперта по массажу Мехди Ходака.

Какое упражнение нужно сделать для хорошего сна

Мехди утверждает, что эта краткая процедура обеспечит вам сон младенца и позволит быстро заснуть и наслаждаться восстановительным отдыхом.

Он описывает шесть различных техник массажа лица, советуя выполнять каждый из них в течение 20 секунд. Весь процесс занимает всего 120 секунд, что эквивалентно времени, потраченному на чистку зубов.

Однако нужно наносить масло или увлажняющий крем перед началом, чтобы минимизировать трение и предотвратить образование морщин во время массажа.

Смотрите на видео, как правильно делать массаж.

Чем полезен массаж лица

Массаж лица не только полезен для того, чтобы ваша кожа выглядела лучше, но он отлично расслабляет.



Массаж лица работает как отличный способ сосредоточиться в конце долгого дня. Более того, он может действовать как форма осязательной терапии.

Исследования показывают, что массаж не только снижает уровень кортизола, гормона стресса, но также может повысить уровень серотонина и дофамина, гормонов счастья, тем самым улучшая настроение и снимая напряжение на разных уровнях.

В вашем распоряжении широкий спектр техник и инструментов для массажа лица, каждый из которых предлагает множество преимуществ. Выделив всего две минуты на массаж лица вечером, можно значительно улучшить качество сна и самочувствие на следующий день.