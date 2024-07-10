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Зробіть цю 20-секунду вправу та будете спати як немовля

Середа 10 липня 2024 10:13
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Зробіть цю 20-секунду вправу та будете спати як немовля Фото: Як покращити свій сон (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

Якщо вам важко заснути, виділіть 20 секунд перед сном на певну праву, та будете спати як дитина.

Що саме треба зробити для гарного сну, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram експерта з масажу Мехді Ходака.

Яку вправу треба зробити для гарного сну

Мехді стверджує, що ця коротка процедура забезпечить вам сон немовляти та дозволить швидко заснути та насолоджуватися відновним відпочинком.

Він описує шість різних технік масажу обличчя, радячи виконувати кожну з них протягом 20 секунд. Весь процес займає всього 120 секунд, що еквівалентно часу, витраченому на чищення зубів.

Однак треба наноситимасло або зволожуючий крем перед початком, щоб мінімізувати тертя та запобігти утворенню зморшок під час масажу.

Дивіться на відео, як правильно робити масаж.

Чим корисний масаж обличчя

Масаж обличчя не тільки корисний для того, щоб ваша шкіра виглядала краще, але він чудово розслабляє.

Масаж обличчя працює як чудовий спосіб зосередитися наприкінці довгого дня. Ба більше, він може діяти як форма дотикової терапії.

Дослідження показують, що масаж не тільки знижує рівень кортизолу, гормону стресу, але також може підвищити рівень серотоніну та дофаміну, гормонів щастя, тим самим покращуючи настрій і знімаючи напругу на різних рівнях.

У вашому розпорядженні широкий спектр технік і інструментів для масажу обличчя, кожен з яких пропонує безліч переваг. Виділивши лише дві хвилини на масаж обличчя ввечері, можна значно покращити якість сну та самопочуття наступного дня.

Також ми писали, який мінерал приймати для гарного сну.

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