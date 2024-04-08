Сделайте это уже сейчас: вот как избавиться от "компьютерной" позы

Часто люди, которые много времени проводят за компьютером или телефоном, имеют специфическую "компьютерную" позу. Есть определенные причины, которые способствуют этому и следует знать, как избавиться от нее.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт медицинского сообщества " Бережи себе ".

Причины возникновения

Тренер по оздоровительному фитнесу Алиса Пивоварчик назвала причины, способствующие закреплению "компьютерной" позы:

длительное ежедневное сидение за компьютером с сутулой спиной

естественные возрастные изменения, буквально "сворачивающие" нас под действием гравитации вперед и вниз. Слабые мышцы и естественные возрастные изменения в структурах позвоночника делают свое дело

реакция на хронический стресс Природной стрессовой реакцией, которая предусматривает угрозу и физическое столкновение, является втягивание головы в плечи и сутулия

Что сделать уже сейчас

Попросите кого-то сфотографировать вас со стороны - так вы будете знать, в какой позе сидите, когда работаете на обычном рабочем месте.

Отрегулируйте высоту монитора, стола и стула. Нужно сидеть с ровной спиной, взгляд устремлен вперед и находится на уровне верхней части экрана.

Также следует меньше использовать смартфон. А при использовании следите за осанкой и старайтесь не вытягивать голову вперед.

К тому же, каждые 30-60 минут сиденья за монитором следует делать перерывы на несколько минут гимнастики для шеи.

Чтобы укрепить мышцы, делайте иногда упражнения на растяжение и расслабление. Снять напряжение помогает самомассаж или профессиональный массаж, но облегчит симптомы только временно.

К тому же эксперт советует высыпаться, поэтому следует проверить подушку - она не должна быть слишком высокой или мягкой. Также можно приобрести ортопедический матрас, который не должен быть слишком мягким.

Правильное положение тела за компьютером

Эксперт привел некоторые рекомендации по правильному положению тела, когда вы сидите за компьютером: