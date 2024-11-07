Сделайте это с макаронами, и они никогда не будут слипаться

Почему макароны слипаются

Основная причина, почему макароны слипаются - это крахмал, который может быть в некоторых сортах макарон. При отваривании он смешивается с водой и может образовывать клейкое вещество.

Особенно часто это случается, если макаронных изделий много, а воды маловато. Тогда вместо эстетической и вкусной пасты в результате приготовления образуется сплошная липкая масса.

Как избежать слипания макарон

Использовать достаточно воды

Чем больше воды, тем меньше крахмала будет впитывать любая макаронина. Как отмечают, на каждые 100 г макарон необходимо использовать не менее 1 л воды. То есть, на одну порцию макарон нужно около 4-5 литров воды.

Использовать большую кастрюлю

Чтобы макароны могли свободно плавать и не слиплись между собой, следует выбирать посуду нужного размера. К примеру, для одной порции вполне достаточно кастрюли на 2-3 л, а вот для ужина для нескольких людей понадобится большая посуда.

Солить воду

Добавление соли в воду - это не только способ улучшить вкус, но и способ предотвратить слипание макарон. Соль помогает макаронам сохранить свою форму и не развариться.

Не переваривать макароны

Переваренные макароны становятся мягкими, теряют свою форму и структуру и могут начать слипаться. Оставляйте макароны немного недоваренными - то есть чтобы они были не слишком мягкими.

Не накрывать крышкой

Накрывая кастрюлю крышкой, вы создаете замкнутую среду, в которой вода быстрее начнет кипеть. Высокая температура воды ускоряет разваривание макаронных изделий, что приводит к быстрому слипанию.

Перемешивать макароны

Регулярно помешивайте макароны во время варки, чтобы они не прилипали ко дну кастрюли и не слипались между собой.

Промыть макароны холодной водой

После приготовления рекомендуют промыть макароны холодной водой. Это поможет остановить процесс варки и удалить лишний крахмал.

Добавить масло

Добавление небольшого количества растительного или сливочного масла после варки поможет макаронам не слипаться. Это образует защитную пленку, помогающую макаронам не слипаться друг с другом.

Впрочем, этого лучше не делать при использовании соусов - через пленку масла специи хуже проникают в тесто.