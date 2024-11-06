Никаких слез: 8 способов не заплакать при нарезании лука

Слезы при нарезании лука - распространенная проблема, которая делает процесс приготовления невыносимым. Но есть немало лайфхаков, которые помогут не плакать при нарезании лука.

РБК-Украина (проект Styler) собрало лайфхаки, которые помогут не плакать при нарезании лука.

Почему идут слезы от нарезки лука

Лук, как и многие растения, имеет в клетках определенные соединения и ферменты, которые должны отпугивать хищников. При нарезании повреждается кожица луковицы и соединения высвобождаются.

Эти химические вещества вызывают раздражение слизистых глаз. Но в основном это не приносит вреда, кроме, конечно, дискомфорта.

Как не плакать при нарезании лука

Поскольку слезы при нарезании лука возникают вследствие попадания едких соединений на слизистую, способы направлены на то, чтобы предотвратить действие этих веществ. Некоторые из методов при этом достаточно забавны.

Охладить лук

Один из самых простых способов избежать слез - это охладить лук перед нарезанием. После того как лук остынет, выделение соединений уменьшится и их влияние на глаза будет менее выраженным.

Для этого следует поместить лук в морозилку на 10-15 минут, прежде чем начать нарезать. Если мало времени, можно положить луковицу в холодную воду на несколько минут.

Использовать острый нож

Тупой нож больше "давит" кожуру лука, что высвобождает больше едких соединений. Чем острее нож, тем меньше сока лук выделяет при нарезании.

Кроме этого, острый нож не только помогает избежать слез, но и делает нарезку более быстрой и точной.

Нарезка лука острым ножом поможет предотвратить слезы (иллюстративное фото: Freepik)

Использовать вентилятор

Вентилятор или вытяжка могут помочь быстро вывести газы, вызывающие слезотечение. Создание потока воздуха также поможет снизить концентрацию едких веществ в воздухе. Удобнее всего нарезать лук прямо под вытяжкой.

Нарезать лук под водой

Еще один способ, который может помочь избежать слез - это нарезание лука под водой. Во время нарезки вода помогает "уловить" соединения, и предотвращает их попадание в воздух.

Самый простой вариант, как реализовать лайфхак - положить лук в миску с водой. Впрочем, этот способ может оказаться несколько неудобным.

Зажечь свечу

Огонь свечи сожжет часть летучих веществ, уменьшив их концентрацию в воздухе. Впрочем, кроме свечи, можно включить огонь на плите или зажечь спичку, положив ее на надежную подставку.

Жевать жвачку

Иногда для того, чтобы не плакать от лука, достаточно сосредоточиться на чем-то другом - например, на жевании жвачки. Это может отвлечь внимание от запаха лука и уменьшить слезотечение.

Надеть очки для плавания

Кроме уменьшения действия едких соединений, чтобы не плакать от лука, можно защитить слизистую. Если у вас есть очки для плавания, они оградят ваши глаза от раздражения.

Дышать ртом

Чтобы избежать слез при нарезании луковиц, рекомендуют дышать ртом, а не носом. Отмечают, что это может уменьшить контакт летучих веществ со слизистой носа. Поэтому раздражение будет значительно меньше и лук не вызовет слезы.