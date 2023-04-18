Сделайте так и ваш лук никогда не будет подгорать на сковороде

Что можно добавить на сковороду

Если вы видите, что лук начинает подгорать на сковороде или сильно темнеть, а уменьшение огня не дает никакого результата, то вам понадобится лед. Держите для таких случаев всегда в морозильной камере форму с кубиками льда.

Положите один такой кубик на сковороду и это быстро позволит уменьшить температуру поверхности, а лук точно перестанет гореть и чернеть. У вас появится возможность закончить приготовление блюда и его не испортить.

Дело в том, что сковорода быстро нагревается на огне и уменьшение огня не позволяет ей также быстро остыть. А кубик льда поможет снизить температуру.

Важный нюанс

Опускать кубик льда на сковороду, которая находится на огне, не стоит. Уберите ее с огня, а потом проверните этот фокус. Когда сковорода остынет, можете вернуть ее на огонь, предварительно его уменьшив.

Также стоит очень аккуратно использовать этот лайфхак со сковородами с антипригарным покрытием. Такая процедура может негативно отразиться на состоянии такой поверхности.