Срезать или срывать. Как правильно собирать грибы в лесу, чтобы не отравиться: советы для новичков

В Украине совсем скоро начнется грибной сезон, а некоторые виды уже можно найти на лесных полянах. Однако к этому делу нужно тщательно готовиться, прежде всего, теоретическими знаниями, чтобы не навредить ни себе, ни природе.
Как правильно собирать грибы в лесу - подробнее читайте ниже в материале Styler.
Для того чтобы грибы выросли и в следующем году, нужно правильно их собирать. Вы можете использовать два способа: срезать или выкрутить.
Когда срывается плодовое тело, грибница остается в земле и продолжает жизнедеятельность. Поэтому носите карманный ножик, если собираетесь на грибы.
Заметим, что не все грибы можно срезать. К примеру, те, у которых трубчатая ножка, лучше выкручивать. К таким относятся белые, подосиновики, подберезовики, маслята и т. д. Просто возьмите ножку гриба за несколько сантиметров от земли и прокрутите ее против часовой стрелки, но осторожно, чтобы не вынуть плодовое тело с грибницей.
"Семейные" грибы лучше срезать. А вот еще совсем маленькие лучше не трогать и дать им разрастись.
Если же вы увидели грибы, но не собираетесь класть их в свою корзину, ни в коем случае не топчите их. Они являются источником спор, которые будут дальше размножать популяцию.
В Украине наиболее распространены следующие ядовитые грибы:
Грузлик (фото: Википедия)
Ненастоящие опята (фото: Википедия)
Этот гриб еще называют шампиньоном желтокожей (фото: vlisi.com.ua)
Рвотная сыроежка (фото: Википедия)
Ненастоящие лисички (фото: Википедия)
Бледная поганка (фото: yavoriv-info.com.ua)
Чертов гриб (фото: Википедия)
Мухомор (фото: Википедия)
Этот гриб иначе называют иноцибе (фото: Википедия)
Перечный маслюк (фото: Википедия)
Когда ваш поход по лесу завершен, грибы нужно почти сразу почистить и готовить их. Это можно сделать на следующий день, но только при условии, что ночью грибы хранились в прохладных условиях.
Важно: отравиться можно даже съедобным грибом, если он начал портиться. Поэтому не медлите с обделкой.
Перед приготовлением обязательно тщательно вымойте грибы, очистите от кожуры и грязи. Можно даже оставить их на 15 минут в холодной воде, чтобы грязь отмокла. А затем замочить на 20 минут в соленой воде, чтобы все насекомые вылезли из плодового тела.
Единственные грибы, которых не едят насекомые, это лисички.
Только после этих действий грибы можно готовить для употребления в пищу.
Грибной сезон - это хорошо, но военное положение вносит свои коррективы. Не стоит забывать, что значительная часть территории Украины заминирована. Поэтому ходить по лесным массивам опасно для здоровья и жизни.
Запрещено посещать леса в:
Для сохранения своего благополучия лучше дождаться официального разрешения на прогулки по лесам от официальных служб.
Напомним, что детям желательно не есть грибы до 12 лет. Однако некоторые виды разрешены даже с шести месяцев.
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