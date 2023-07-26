Предательница Ани Лорак после скандала все равно выступила в Турции, но тайно: детали

Что известно о концерте в Турции

Несмотря на скандал и отмену выступления Лорак в Анталии, она смогла дать концерт в другом месте. На стори певица указывает, что находится в Белеке, а выступление прошло в Port Nature Luxury Resort Hotel.

Она опубликовала несколько фото и видео со сцены, а также из гримерки и после концерта, где она раздает автографы.

На сцену Лорак вышла в синем блестящем мини-платье и на высоких каблуках. Судя по видео, на концерте было не так уж много людей. Однако там присутствовала дочь артистки София.

Скриншоты

Стоит отметить, что этот отель не брезгует артистами и в ближайшее время там выступит еще Елка, Дима Билан, Агутин. А Лорак там снова будет выступать совсем скоро - в сентябре.

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А в The Cosmos Theatre, где концерт Лорак отменили, будет выступать Филипп Киркоров. Ранее там также прошел концерт Димы Билана.

С концертами у Лорак все хуже

С начала полномасштабного вторжения РФ Ани Лорак ни разу не высказалась о своей родной стране и стране, которая напала на ее дом. Она все также продолжает работать и жить в России.

Но в РФ ее тоже стали недолюбливать и ее концерты массово стали отменять. А после волны хейта в социальных сетях и флешмоба с "благодарностью за помощь ВСУ" Лорак в России стало совсем несладко.

Не особо получается у нее выступать и в других странах. В Европу ее просто перестали приглашать, остается лишь Турция.

В последнее время Ани ведет себя странно - она записывает неоднозначные видео в купальнике, как ее коллега из США Бритни Спирс. Возможно, тому виной ее новый возлюбленный, которого она показывает на фото и в видео.

Это испанский инструктор по йоге Исаак Виджраку.