"Измен не было". Розовый внезапно заговорил о разводе: бывшая резко ответила

Как Розовый прокомментировал развод

Сначала комик вышел в Stories. Он ответил тем, кто начал его критиковать.

"Можете на эту историю писать мне, какая я сволочь и ублюдок. А то пишете где-то непонятно где, пишите сразу мне, чтобы я знал", - написал Розовый.

Розовый прокомментировал развод (скриншот)

А потом Виктор отреагировал на слова бывшей, которая отмечала, что в отношениях были измены с его стороны. Сейчас он уверяет, что этого не было - по крайней мере в браке.

"Я, конечно, не идеален. Особенно теперь. Но не настолько как некоторые считают. Поэтому я хочу очертить границы моей неидеальности: жене я не изменял, в браке никаких измен не было. Для меня это важный момент, потому что когда я беру на себя обязанности - я их выполняю. Мы попытались создать семью, у нас не получилось. Одно привело к другому, и у всего есть свои причины", - написал Розовый.

"Но Ольга была для меня близким человеком, и мне важно было разойтись достойно. Поэтому я сам подписал контракт, в котором мы договорились, что именно Ольга озвучивает о причинах нашего развода (нападки на себя я готов принимать достойно), а также о том, что дальше в интервью мы оба воздерживаемся от подробностей", - добавил он.

По словам комика, сейчас ему нужно определенное время, чтобы "переварить этот опыт".

"Поэтому, уважаемое общество, буду благодарен вам, если воздержитесь от навешивания ярлыков и будете уважать частную жизнь нас обоих. Мы достойные люди! Вдвоем! Просто дальше у каждого свой путь", - резюмировал он.

Сообщение Розового (скриншот)

Реакция Мерзликиной

После того как Розовый разместил свой пост, его бывшая ответила на слова об измене уже у себя в Instagram.



"Для измены не нужен брак. Достаточно быть вместе почти десятилетие, строить совместный быт и говорить о будущем вместе. Жене можно не изменять, конечно. А девушке, партнерше, невесте, получается, что да. Женам отдают все личные вещи после ранения. Вместе с вещами иногда можно получить дополнительную ношу в виде правды, в которую отказываешься верить, но решаешь быть рядом в трудный момент, потому что не можешь иначе", - заявила она.

Также Ольга добавила, что по условиям соглашения, которое она подписала с Виктором, тот не должен был комментировать эту тему публично.

"Подписанное нами соглашение содержит пункт, что никоим образом в публичном пространстве (как в интервью, так и в собственных социальных сетях), кроме моего сообщения, ситуацию не освещаем и не комментируем. Ни шапито в комментариях, ни многочисленные интерпретации, не имеющие никакой связи с реальностью, не могут быть причиной обходить договоренности", - отметила Мерзликина.

Она также добавила, что направила Розовому "официальное уведомление о нарушении". И если тот не прекратит говорить об отношениях, она обещает действовать "в рамках договора и согласованной позиции". Как указано на скриншоте переписки с Виктором, речь идет о "пункте 4 Договора о публичном освещении всей ситуации со всеми имеющимися материалами".