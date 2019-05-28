Парасольки ховати не рекомендується: синоптики повідомили, де пройдуть зливи

Погода в Україні продовжує дивувати мешканців країни своєю непередбачуваністю. Синоптики повідомляють, що у більшості областей 29 травня очікується підвищення температури повітря до +31 градуса, а західні області знову заллє дощами.

На сході України в середу буде жарко і сонячно, опади не прогнозуються. Вночі в регіоні температура повітря коливатиметься від +12 до +17 градусів, вдень очікується +27 +29 градусів, у Харківській, Луганській і Донецькій областях до +31 градуса.

У південних областях хмарно, опади не прогнозуються. Вночі +14 +17 градусів, удень стовпчики термометрів покажуть +27 +29 градусів. У Криму сонячно, вночі +15 +17 градусів, вдень +27 +29 градусів.

В північних областях буде сухо і тепло. Нічна температура повітря коливатиметься від +14 до +16 градусів, денна від +25 до +27 градусів.

Західні області затягне дощами, місцями можливі зливи та град. Вночі в регіоні очікується +14 +16 градусів, удень повітря прогріється до +21 +23 градусів.

В центральній частині країни без опадів, вдень буде сонячно. Температура повітря вночі +14 +18 градусів, удень стовпчики термометрів покажуть +26 +28 градусів.

У Києві 29 травня опади не прогнозуються, вдень можлива невелика хмарність. Температура повітря вночі +16 +18 градусів, вдень +25 +27 градусів.

Погода в Україні 29 травня

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що Наталка Діденко зробила попередження про погіршення погодних умов.

А також розповідали про те, що синоптик повідомила про раптове похолодання в останні дні травня.